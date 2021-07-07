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Satın alacağı araç noterdeyken alev aldı 10 dakikayla 40 bin lira zarardan kurtuldu

İHA

Satın alacağı araç noterdeyken alev aldı 10 dakikayla 40 bin lira zarardan kurtuldu

Bursa’da noterde satışı yapılan araç park halindeyken alev aldı.
Orhangazi ilçesinde ikamet eden Rüştü Ferik, ikinci el araç almaya karar verdi. Uzun araştırmaları sorucunda alacağı aracı buldu. Araç sahibi Hazar Demir ile buluşan Ferik, aracı satın almak için bankadan para çekerek notere gitti. Satın alacağı araç otoparkta bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Aracın yandığını gören otopark görevlisi yangın tüpüyle yanan araca müdahale edip yangını söndürdü. Alacağı aracın yandığından haberi olmadan noterde işlem yapan Rüştü Ferik, alacağı aracın yandığını yanında getirdiği arkadaşının haber vermesiyle öğrenince işlemleri durdurdu. Araç sahibi ise büyük üzüntü yaşadı.
Aracı 10 dakika önce alsa kendisindeyken yanacağını ifade eden Rüştü Ferik, "Aracı almak için Orhangazi’den geldim. 39 bin liraya anlaştık. Bankadan parayı çektim. Aracı üzerime almak için notere gittik. Satış işlemleri yaptığımız esnada araç birden alev almış. Arkadaşımın haber vermesi üzerine işlemi durdurup aracın başına geldik. Aracı 10 dakika önce alsam yolda giderken belki de bende alev alacaktı" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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