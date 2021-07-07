TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam edecek. Yeşilbeyazlılar, yarın başlayacağı ve 11 gün sürecek Afyon kampı sonrası da Bolu’da ikinci etap çalışmalarını gerçekleştirecek.

TFF 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Bursaspor’da kamp çalışmaları başlıyor. Yeni sezon hazırlıklarına Bursa’da başlayan yeşilbeyazlılar, yarın kamp çalışmaları için Afyon’a hareket edecek. 819 Temmuz tarihleri arasında Afyon’da olacak olan Bursaspor, burada iki hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Bursaspor kafilesi, üç günlük Kurban Bayramı izni sonrası, 22 Temmuz1 Ağustos tarihleri arasında Bolu kampına çıkacak. Burada da iki hazırlık maçı yapmayı planlayan yeşilbeyazlılar, yeni sezona hazır hale gelecek. Bursaspor yönetimi, Bolu kampına kadar transfer yasağını da kaldırmayı planlıyor.

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