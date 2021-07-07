Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün’ü kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Frutti Extra Bursaspor, geçen sezon Anadolu Efes forması giyen Milli oyuncu Tarık Sezgün ile 4 yıllık anlaştığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da transfer harekatı devam ediyor. Yeşilbeyazlı ekip bu kez de Tarık Sezgün’ü kadrosuna kattıklarını duyurdu. ‘Hoş geldin Tarık Sezgün’ başlığı altında kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'te forma giyen Milli oyuncu Tarık Sezgün ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 2001 doğumlu, 2.12 boyundaki genç pivotun kulübümüzde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.”

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