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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yankı Yemek kaliteden taviz vermiyor

İHA

Yankı Yemek kaliteden taviz vermiyor

Yankı Yemek Sanayii Kalite Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Gizem Güngör Bakçacı, toplum sağlığı açısından hazır yemek sektöründe hijyen ve gıda güvenliğinin temel ilke olarak benimsenmesi gerektiğini söyledi. Bakçacı, Yankı Yemek Sanayii olarak, gıda arzının tüm aşamalarında kaliteyi öne çıkardıklarını söyledi.
Yankı Yemek A.Ş Kalite Müdürü ve Gıda Yüksek Mühendisi Gizem Güngör Bakçacı, yaptığı açıklamada, hazır yemek ve catering sektöründe güvenli gıda ve kalite uygulamaları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Gıdanın stratejik bir ürün ve sektör olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakçacı, Yankı Yemek Sanayii olarak kalite uygulamaları konusunda son derece titiz davrandıklarını söyledi. Hammadde ve ürün kalitesi, hijyen, sanitasyon, kalifiye eleman istihdamı, kaliteli ambalaj uygulamaları ve doğru pazarlama teknikleri ile gıda güvenliğini ön plana çıkardıklarını kaydeden Gizem Güngör Bakçacı, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000: 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi ve TSE Covid 19 Güvenli Üretim belgelerine sahip olduklarını açıkladı.
Gıda endüstrisinde elde edilen ve işlenen ürünün amaçlanan kaliteye uygunluğunun ölçülüp değerlendirilmesi ve tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrol edilebileceği bir sistemin oluşturulmasının önemli olduğunun altını çizen Gizem Güngör Bakçacı, şunları söyledi:
“Genel ekonomi içindeki payı giderek büyüyen hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren firmalar, gıda arzı konusunda kaliteye daha çok önem vermek zorundadır. Günümüzde gıdanın toplum sağlığı açısından stratejik bir ürün olarak görülmeye başlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yankı Yemek A.Ş. olarak, gıda güvenliği sistemleri konusunda dünya standartlarında uygulamalar yaparak, gıda arzının tüm aşamalarında kaliteyi öne çıkartıyoruz. Hammadde kabulünden, müşterimizin sofrasına ulaşana dek tüm kontroller yetkin gıda mühendislerimiz tarafından yapılıp, takibi sağlanmaktadır.”
Gizem Güngör Bakçacı, açıklamasında hammadde alımından, yemeğin pişirilmesine, numune analizlerinden yemeğin lezzetinin korunmasına, hijyenden mutfak düzenine kadar tüm süreçlerde kaliteden ödün vermeyerek üstün müşteri memnuniyeti sağladıklarını anlattı. Üretim aşamasında kullanılan malzemelerin kalitesi ve niteliğinin yemeklerin kalitesine doğrudan yansıdığını dile getiren Gizem Güngör Bakçacı, “Bu noktada tedarikçi firmalardan alınan gıda malzemelerinin kullanım izni olup olmadığı, rutin ve planlı olmayan denetimlerle satın alma müdürümüz tarafından takip edilmektedir. Evinize girmesinden çekinmeyeceğiniz, sofralarınızda yer verdiğiniz, bilinen, güvenilir markaların ürünlerini kullanıyoruz. Yine mal kabulünde görevli olan personelimiz,kriterlerimize uygun bir şekilde, gelen ürünün duyusal ve sıcaklık kontrollerini yaparak, ürünü teslim almaktadır. Mal kabul kriterlerimize uygun olmayan hiçbir ürünü fabrikamıza sokmuyoruz”diye konuştu.
Yemeklerden günlük şahit numune alındığını ve alınan numunelerin 72 saat süreyle +4 derecede saklandığını söyleyen Gizem Güngör Bakçacı, alınan numunelerin TÜRKAK onaylı akredite laboratuarında tahlil edildiğini ve sonuçların isteyen müşterilerle paylaşıldığını dile getirdi. Üretim süreçlerinin bütün aşamalarında tam şeffaflık uyguladıklarını ve merkez mutfaklarını tüm müşterilerine ve müşteri adaylarına açtıklarını belirten Bakçacı, herkesin tükettiği gıdanın nasıl üretildiğini bilme hakkına sahip olduğunu vurguladı.
Yankı Yemek Sanayii’nin ‘Yemediğimizi yedirmiyoruz’ sloganını ilke edindiğini ifade ederek, bütün yemeklerin araçlara yüklenmeden önce alanında uzman personel tarafından tadım ve değerlendirmelerinin yapıldığını bildiren Yankı Yemek A.Ş Kalite Müdürü Gizem Güngör Bakçacı, “Puanlamadan alınan geçer nota göre yemekleri ısı yalıtımlı thermoboxlara doldurarak, ısı kaybını asgariye indiriyoruz. Bütün çabamız, gıda güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde, müşterilerimize ev yemekleri lezzetinde ve kalitesinde yemek sunmak. Müşterilerimizin sağlığı ve memnuniyeti önceliğimizdir” diye konuştu.

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