Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu

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Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin (55), tarlada ölü bulundu.

İznik çevre yolu üzeri, Eşref Baba Türbesi mevkisindeki bir tarlada, hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin İznik Orman İşletme Şefliği´nden emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin´e ait olduğu tespit edildi. Acı haberi alıp bölgeye gelen Çetin´in yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.

Bekir Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-07-07 14:38:21



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