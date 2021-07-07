Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu

DHA

Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu


Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin (55), tarlada ölü bulundu.
İznik çevre yolu üzeri, Eşref Baba Türbesi mevkisindeki bir tarlada, hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bu kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada, cesedin İznik Orman İşletme Şefliği´nden emekli orman muhafaza memuru Bekir Çetin´e ait olduğu tespit edildi. Acı haberi alıp bölgeye gelen Çetin´in yakınları gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.
Bekir Çetin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2021-07-07 14:38:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orhaneli Başköy’ü sel bastı
YEREL HABERLER Orhaneli Başköy’ü sel bastı
Yankı Yemek kaliteden taviz vermiyor
YEREL HABERLER Yankı Yemek kaliteden taviz vermiyor
Yıldırım’dan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Yıldırım’dan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti
Jandarma Komutanlığına Aktaş vekâlet edecek
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlığına Aktaş vekâlet edecek
Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında
Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün’ü kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün’ü kadrosuna ...
Bursaspor’da kamp çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da kamp çalışmaları başlıyor
Satın alacağı araç noterdeyken alev aldı 10 dakikayla 40 bin lira zarardan kurtuldu
YEREL HABERLER Satın alacağı araç noterdeyken alev aldı 10 dakikayla ...
Sanatçıya destek festivali
YEREL HABERLER Sanatçıya destek festivali
Yazlık komşusu 4 kişi aynı otomobilde can verdi Bursa’daki katliam gibi kazada ölü sayısı 5’e yükseldi
YEREL HABERLER Yazlık komşusu 4 kişi aynı otomobilde can ...
O aracın sürücüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER O aracın sürücüsü ortaya çıktı
Polisin şehit hassasiyeti
YEREL HABERLER Polisin şehit hassasiyeti
Hem hurda topluyor, hem sokak hayvanlarına babalık yapıyor
YEREL HABERLER Hem hurda topluyor, hem sokak hayvanlarına babalık ...
Borcu olanlara yapılandırma fırsatı
YEREL HABERLER Borcu olanlara yapılandırma fırsatı
Jandarma ekipleri buldukları gebe ineği görünce şaşırdılar
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri buldukları gebe ineği görünce ...
Din görevlilerinden çevre hareketine tam destek
YEREL HABERLER Din görevlilerinden çevre hareketine tam destek
Gündüzleri hurda topluyor, geceleri ise sokak hayvanlarını besliyor
YEREL HABERLER Gündüzleri hurda topluyor, geceleri ise sokak ...
Atçılık meslek yüksekokulunda mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Atçılık meslek yüksekokulunda mezuniyet sevinci
GUHEM’in konuğu BTSO meclis üyeleri oldu
YEREL HABERLER GUHEM’in konuğu BTSO meclis üyeleri oldu
Bursaspor'da gözler sezon başlangıcında
YEREL HABERLER Bursaspor'da gözler sezon başlangıcında
22 mahalleden birlik kararı
YEREL HABERLER 22 mahalleden birlik kararı
Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu
YEREL HABERLER Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu
Bursa’da yaya önceliği denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa’da yaya önceliği denetimleri devam ediyor
Gölyazı çiçek açacak
YEREL HABERLER Gölyazı çiçek açacak