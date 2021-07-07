Tarık Sezgün, Frutti Extra Bursaspor'da

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Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'te forma giyen Milli oyuncu Tarık Sezgün ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 2001 doğumlu, 2.12 boyundaki genç pivotun kulübümüzde başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-07-07 14:44:12



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