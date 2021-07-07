Atatürk heykeline çekiçle saldırıya gözaltı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da şehir merkezinde üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa çekiçle zarar veren kişi polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.15 sıralarında yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi elindeki çekiçle heykel caddesinin simgesi üzerinde atlı Atatürk heykelinin bulunduğu mermer bloğa vurup zarar vermeye başladı. Şahsı gören vatandaşlar polisi arayıp haber verdi. Olay yerinin yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan Valilik binası önünde bekleyen çevik kuvvet polisleri ve görevli bekçiler tarafından müdahale edilen şahıs etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.