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Dündar: “Kurban bayramına hazırız” Dündar: “Selzede vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz”

İHA

Dündar: “Kurban bayramına hazırız” Dündar: “Selzede vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz”

Osmangazi Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı. Ovaakça’da selden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gerekli bütün hazırlıkları tamamladıklarını da ifade etti.
Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Dündar, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geçen bir aylık sürede gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Pandemi sürecine ilişkin değerlendirmeler yapan Başkan Dündar, her ne kadar normalleşme sürecine geçilse de, uzmanların belirttiği gibi maske, mesafe ve hijyenik kurallarına uyma konusunda tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirtti.
İçerisinde bulunduğumuz Temmuz ayının Türkiye’nin demokrasi tarihi adına büyük anlamlar taşıdığına vurgu yapan Başkan Dündar, “Temmuz ayı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı bir ay. 2016 yılında yaşanan ihanetin ardından devletimiz içimizdeki hainlere karşı gerekli önlemleri aldı. Tarih boyunca Türk Milleti ve Türk devletleri bu tür hain saldırılara maruz kaldı; ancak her seferinde birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırıları bertaraf ettik” diye konuştu.
Kurban Bayramı öncesinde, Osmangazi Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Başkan Dündar, “Bizler, belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz; ancak burada vatandaşlarımızın kurallara uymaması, kendi sokağına, kendi mahallesine sahip çıkmaması, en başta kendisini rahatsız ediyor. Vatandaşlarımızdan ricam kurallara uymaları. Kurbanlarını belediyelerimizce belirlenen yerlerde kesmeleri. Osmangazi’nin iki farklı bölgesinde kurban satış yerlerimiz hazırlandı. Şu an bu noktalarda kurbanlık hayvan satışlarımız devam ediyor. Veysel Karani Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisimiz, 5 bin küçükbaş, 3 bin de büyükbaş olmak üzere toplam 8 bin hayvan kapasitesine sahip. Şuan bu tesisimiz dolmuş durumda. Yaklaşık 11 bin büyük ve küçükbaş hayvan kapasiteli Geçit Kurban Pazarı’nda da gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Burada da satışlar devam ediyor” dedi.
Veysel Karanî Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nin hem vatandaşlar, hem de hayvan sahipleri tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Dündar, gelen talepler doğrultusunda tesiste kapasite artırımı için yeni padoklar inşa ettiklerini söyledi. Açıldığı yıldan itibaren sürekli olarak tesise ilave yatırımlar yaptıkların altını çizen Başkan Dündar, “İlave padoklar ve modern kesim bölümünün de eklenmesiyle birlikte bu tesisimiz, Türkiye’nin en modern kurban kesim ve satış yeri olacak” ifadelerini kullandı.
“Selzedelerin yaralarını sarıyoruz”
Ovaakça’da yaşanan sel felâketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sardıklarını ifade eden Başkan Dündar, “Son yıllarda mevsimlerde yaşanan değişiklikler, zaman zaman şiddetli yağışlara neden olabiliyor. Aynı ilçenin bir mahallesinde güneş varken, bir başka mahallesinde sel yaşanabiliyor. Geçtiğimiz gün de Ovaakça’da şiddetli yağışla birlikte bir sel yaşandı. Ani sel baskını nedeniyle yollar ve bazı evler zarar gördü. Bizler de ekiplerimizi Ovaakça’ya yönlendirerek vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına gereçli çalışmaları yapıyoruz. Selden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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