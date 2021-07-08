Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu bin 200 dolardan satıyor Japon ırkı sığırlar servet değerinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu bin 200 dolardan satıyor Japon ırkı sığırlar servet değerinde

İHA

Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu bin 200 dolardan satıyor Japon ırkı sığırlar servet değerinde

Bursa'da bir müteşebbis, Japonya'dan getirip masaj yaparak beslediği sığırların kilosunu 10 bin liradan satıyor.
Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftlik kuran Mehmet Günbey ve oğlu Bedirhan Günbey, Japon ırkı ‘wagyu' cinsi sığır yetiştiriciliği yapıyor. Japonya'dan gelen bu sığırların eti lezzetiyle ünlü. Sahipleri tarafından özel bakıcılar tarafından beslenen sığırların kilosu bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Stressiz ortamda beslenen bu hayvanların eti çok makbul.
İzmir'in Torbalı ilçesinde mağazası, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ise çiftliği olan Günbey ailesine yurt dışından özel siparişler geliyor. Kasap baba ve oğul, kestikleri bu sığırların etlerini kaya tuzunda 40 ila 60 gün arasında dinlendirip müşterilerine sunuyor. Bu etler bıçak yardımı olmadan yumuşak dokusu sayesinde elle de parçalanabiliyor.
Yiyenlerin ağzında unutulmaz tat bırakan 'kobe' etini yiyenler bir daha başka bir et yiyemiyor. Bu etin bir dilimi ise 100 dolara tekabül ediyor.
Eti lezzetli sığırları masaj yaparak büyüttüklerini ifade eden Bedirhan Günbey, "Biz çiftliğimizde Japon ırkı ‘wagyu' cinsi sığır yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu, 'kobe' eti olarak geçiyor. Biz bu hayvanları özel bakıcılarla stressiz ortamda özel yemler ve masaj yaparak büyütüyoruz. Bu hayvanların yanına, strese girmemeleri için bakıcıları haricinde kimse girmiyor. Biz bu hayvanlara masaj yaparak etin içindeki sinir dokularını yumuşatıyoruz. Bu hayvanların yağ oranları ve gıda değerleri çok yüksek. Etin içindeki yağ oranı arttıkça fiyatı da artıyor. Biz sığırların kilosunu bin 500 ila 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Bu eti genellikle durumu iyi olan vatandaşlar tercih ediyor. Bu eti almak için şehir dışından ve ülke dışından gelen müşterilerimiz var. Biz yurt dışından bu eti almak için gelen müşterilerimizin uçak biletlerini alıyoruz. Bu hayvanı durumu iyi olup kurban bayramında da tercih eden müşterilerimiz var" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı 'Sen ne güzel bir kızsın' demek taciz sayıldı Yargıtay’dan emsâl taciz kararı
YEREL HABERLER Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı 'Sen ne güzel ...
Bacağından vuruldu, yakınındaki çöp konteynerinde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Bacağından vuruldu, yakınındaki çöp konteynerinde ...
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu Polisin dikkati uyuşturucu maddeleri ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp ...
Valilik’ten Atatürk heykeline saldırıyla ilgili açıklama “Şahsın akli dengesi yerinde değil"
YEREL HABERLER Valilik’ten Atatürk heykeline saldırıyla ilgili ...
Ömer Faruk Ermeç, İnegölspor'da
YEREL HABERLER Ömer Faruk Ermeç, İnegölspor'da
İnegölspor'da forvet tamam
YEREL HABERLER İnegölspor'da forvet tamam
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Dündar: “Kurban bayramına hazırız” Dündar: “Selzede vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz”
YEREL HABERLER Dündar: “Kurban bayramına hazırız” Dündar: “Selzede ...
Bursa'da 4 ölümlü kazaya karışan TIR şoförü: Yan yatırmaya çalıştım ama başaramadım
YEREL HABERLER Bursa'da 4 ölümlü kazaya karışan TIR şoförü: Yan ...
Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet etkisiz hale getirdi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet ...
Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
YEREL HABERLER Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet ...
Ovaakça’da yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Ovaakça’da yaralar sarılıyor
Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
YEREL HABERLER Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
Tügva'da tek adaylı genel kurul
YEREL HABERLER Tügva'da tek adaylı genel kurul
Dağ köyleri sele teslim
YEREL HABERLER Dağ köyleri sele teslim
Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor’da
Yüksekte enerji mesaisi
YEREL HABERLER Yüksekte enerji mesaisi
Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor´da
YEREL HABERLER Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor´da
Kardelen'den 24. şube FSM'ye
YEREL HABERLER Kardelen'den 24. şube FSM'ye
Bursa’da tekstil alanında bilim adamlarından örnek çalışma Su kullanılmadan, pamuk lifinin ağartılması ve hidrofilleştirilmesi
YEREL HABERLER Bursa’da tekstil alanında bilim adamlarından örnek ...
Zeytin Dalı'ndan çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Zeytin Dalı'ndan çocuklara bayram hediyesi
ULUTEK, Korelilerle robot fabrikası kuracak
YEREL HABERLER ULUTEK, Korelilerle robot fabrikası kuracak