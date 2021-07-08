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Sıcakta açık bırakılan pencerelere dikkat Bursa'da açık bırakılan pencereye tırmanıp içeri giren hırsız evdeki cep telefonlarını çalıp kaçtı Bursa’da tarihi mahallenin başı hırsızlarla dertte

İHA

Sıcakta açık bırakılan pencerelere dikkat Bursa'da açık bırakılan pencereye tırmanıp içeri giren hırsız evdeki cep telefonlarını çalıp kaçtı Bursa’da tarihi mahallenin başı hırsızlarla dertte

Yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı şu günlerde balkon kapı ve pencerelerini açık bırakıp gece uykuya dalan vatandaşların başı hırsızlarla dertte.
Bursa’daki tarihi mahalleye dadanan hırsızlar güvenlik kameralarına aldırış etmeden açık kapı pencere arıyor. Evlerin balkon ve pencereleri ile bahçe duvarlarına tırmanan hırsızlar mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahalle sakinleri son günlerde yaşadıkları hırsızlık olaylarına karşı tepkili. Tarihi ve alçak katlı evlerin bulunduğu sokakta hırsızlar camdan giremedikleri evlere sonraki gün bahçeden girerek değerli eşyaları çalarak kayıplara karışıyor.

Kameralara aldırış etmeden evlere tırmanıyorlar
Bir gün arayla evine iki kez hırsız giren Orhan Vurucu, “Evime Salı sabah camdan giren hırsız Çarşamba akşamı yine geliyor ve bahçeden girmeye çalışıyor. Mahallede girilmeyen ev kalmadı. Telefon, para, bilgisayar ne bulurlarsa alıp gidiyorlar. Hiçbir şey bulamazlarsa demir kapıları söküyorlar. Sokağı gören kamera sistemi var kaydediyor. Ancak bir çözüm bulamıyoruz. Karakola gidip başvurduk ama henüz bir haber alamadık. Bütün mahalle sakinleri hırsızları biliyor. Üst tarafta kışla parkı var. Hepsi orada geziyor. Benim evime ilk girdiğinde eşim ve benim telefonum ve bir miktar paramı çaldı. İkinci kez geldiğinde ise tesadüfen fark ettik ve giremeden kaçtı. Bahçede bulunan doğalgaz saatlerinin dolaplarını kırarak kaçtı. Hemen hemen her gün bir eve giriyorlar. Birkaç gün önce yan komşunun evine girdiler. Sonraki günde benim evime. Son çare olarak Cumhurbaşkanlığına şikayet dilekçesi doldurduk. Mahallemizde sabit bekçi gönderilmesi için” ifadelerini kullandı.

Cuma gecesi girdiği dükkana pazar gecesi tekrar girdi
Uzun yıllardır mahallede bayan kuaförlüğü yapan ve hırsızlık olayı ile hiç karşılaşmadığını söyleyen Murat Döleşer, “Cuma gecesi dükkanımı kapattım. Cumartesi sabahı geldiğimde raylı olan camları söküp dükkana girmişler. Tüm ekipmanlarımı götürmüşler. Cuma gecesi girdikleri dükkanıma Pazar gecesi tekrar girdiler. Polise şikayet başvurusunda bulunduk ancak henüz bir sonuç alamadık. Tüm malzemelerim gitti. Ortalama 10 bin lira civarında zararım var. Tekrar böyle bir olay yaşamamak için alarm ve kepenk sistemi kurduruyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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