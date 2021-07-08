5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdulselam UĞUR/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi´ndeki 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Çatıda büyük zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Abdulselam UĞUR

2021-07-08 12:27:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.