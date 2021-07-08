5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

DHA

5 katlı binanın çatısı alev alev yandı


Abdulselam UĞUR/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mudanya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi´ndeki 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm çatıyı sararken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Çatıda büyük zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mudanya Abdulselam UĞUR
2021-07-08 12:27:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da korkutan yangın Bir apartmanın çatısında başlayan yangın alt katlara da sıçradı
YEREL HABERLER Bursa’da korkutan yangın Bir apartmanın çatısında ...
Ev tekstili tasarım yarışması eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Ev tekstili tasarım yarışması eğitimleri sürüyor
İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim kazandı
YEREL HABERLER İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim ...
Başkan Burkay’dan Kızılay’ın kurban kampanyasına destek çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Burkay’dan Kızılay’ın kurban kampanyasına ...
'Biz bu yaz kütüphanedeyiz'
YEREL HABERLER 'Biz bu yaz kütüphanedeyiz'
ATM'de bulduğu 18 bin lirayı polise teslim etti
YEREL HABERLER ATM'de bulduğu 18 bin lirayı polise teslim etti
91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER 91 mahallenin kırsal mahalle statüsüne geçmesi için ...
Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor
YEREL HABERLER Engelli hibe desteği başvuruları devam ediyor
Sıcakta açık bırakılan pencerelere dikkat Bursa'da açık bırakılan pencereye tırmanıp içeri giren hırsız evdeki cep telefonlarını çalıp kaçtı Bursa’da tarihi mahallenin başı hırsızlarla dertte
YEREL HABERLER Sıcakta açık bırakılan pencerelere dikkat Bursa'da ...
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu bin 200 dolardan satıyor Japon ırkı sığırlar servet değerinde
YEREL HABERLER Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu bin 200 ...
Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı 'Sen ne güzel bir kızsın' demek taciz sayıldı Yargıtay’dan emsâl taciz kararı
YEREL HABERLER Sarılmaya teşebbüs cinsel taciz sayıldı 'Sen ne güzel ...
Bacağından vuruldu, yakınındaki çöp konteynerinde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Bacağından vuruldu, yakınındaki çöp konteynerinde ...
Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp kutusunda uyuşturucu bulundu Polisin dikkati uyuşturucu maddeleri ortaya çıkarttı
YEREL HABERLER Otomobilden açılan ateşle yaralandı, yanındaki çöp ...
Valilik’ten Atatürk heykeline saldırıyla ilgili açıklama “Şahsın akli dengesi yerinde değil"
YEREL HABERLER Valilik’ten Atatürk heykeline saldırıyla ilgili ...
Ömer Faruk Ermeç, İnegölspor'da
YEREL HABERLER Ömer Faruk Ermeç, İnegölspor'da
İnegölspor'da forvet tamam
YEREL HABERLER İnegölspor'da forvet tamam
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Dündar: “Kurban bayramına hazırız” Dündar: “Selzede vatandaşlarımızın yaralarını sarıyoruz”
YEREL HABERLER Dündar: “Kurban bayramına hazırız” Dündar: “Selzede ...
Bursa'da 4 ölümlü kazaya karışan TIR şoförü: Yan yatırmaya çalıştım ama başaramadım
YEREL HABERLER Bursa'da 4 ölümlü kazaya karışan TIR şoförü: Yan ...
Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet etkisiz hale getirdi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet ...
Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
YEREL HABERLER Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet ...
Ovaakça’da yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Ovaakça’da yaralar sarılıyor