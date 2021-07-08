Bisiklet tutkunları Gürsu’nun doğasında yarışacak

“Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı”, bisiklet ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek.

Kaymakamlık, Gürsu Belediyesi, İlçe Spor Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Aroma’nın destekleriyle düzenlenen “Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı”na yaklaşık 500 bisikletçi başvurdu. İlçe girişinde anıt çınarlarla çevrili yoldan başlayarak Ericek’te son bulacak yarışta, bisikletçiler Gürsu’nun tabiî güzellikleri eşliğinde yarışacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve onların spor yapma imkânlarını arttırmak için hizmetler yapıyoruz. Bisiklet sporuna gönül vermiş gençlerimizle bir araya gelerek, hem ilçemizin doğal güzelliklerinin keyfini birlikte çıkarmak hem de sağlıklı hayat için sporun önemini vurgulamak istedik. Bisiklet sporunu severek yapan gençlerimizi de destekleyerek belediyemiz çatısı altında faaliyetler yapmaya teşvik ediyoruz. Gençlerimizin yatkın oldukları spor dallarında spor yapabilmeleri yönünde her türlü imkânı sunabilmek için çalışıyoruz. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyerek etkinliğimize sponsor olan firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sokak basketbol turnuvamızda da gençlerimizin heyecanını paylaşacağız” dedi.

11 Temmuz 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek “Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı”, Gürsu Adrenalin Park’ta düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.