Mısır yüklü tır otobanda alev aldı Alev alev yanan tırı otobandaki sürücüler söndürdü

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Bursa otobanında seyreden mısır yüklü tır alev aldı. Otobandaki sürücülerin büyük panik yaşadığı yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbulBursaİzmir otobanının Gemlik ilçesi yakınlarında mısır yüklü bir tır arka lastiklerinden yanmaya başladı. Kısa sürede tırın dorsesini saran alevlere ilk müdahaleyi tır şoförü ve çevredekiler yaptı. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tırı söndürdü. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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