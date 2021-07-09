Bursa’nın dünyaya açılan kapısı; “Fetih Müzesi”

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve tüm dünyada ilgi odağı olmayı başaran Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde, normalleşme dönemiyle birlikte hareket başladı.Ziyarete açıldığı günden bu yana yüzbinlerce kişiye ev sahipliği yapan Fetih Müzesi, Anadolu’nun yanı sıra çeşitli ülkelerden misafirlerini ağırlamayadevam ediyor.

127 ülkeden 1 milyon 100 bin ziyaretçi

Osmanlı’nın ilk payitahtı Bursa’nın tarihine ışık tutan ve kısa sürede şehrin gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırayı alan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, koronavirüs salgınına rağmen 127 ülkeden 1 milyon 100 binin üzerindeziyaretçiye kapılarını açtı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın en büyük tam panoramik müzesinde son olarak Osmangazi Belediyesi’nin kardeş şehri olan Bosna Hersek’in StariGrad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric’in yanı sıra Tanzanya ve Kenya’dan gelen bir grup heyetiağırladı. İlk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği sergi salonunu gezen misafirler, daha sonra Başkan Dündar’dan yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi hakkında bilgiler aldı.

“Normalleşmeyle müzeye ilgi yoğunlaştı”

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin turizm anlamında şehre büyük katkı sağladığını dile getiren Dündar, koronavirüs salgınına rağmen tedbirlere uyarak binlerce ziyaretçiye kapılarını açtıklarını hatırlattı. 6 direk üzerine oturtulan 42 metre açıklığındaki kubbenin 6 meftun padişahı simgelediğini belirten Dündar, “Panorama 1326’da, savaşın yanı sıra Osmanlı’nın bütün dünyada barış ve huzuru hâkim kılma zihniyeti anlatılıyor. Aynı zamanda müzemizin namı, kendine özgü mimari yapısı ve sanat özellikleriyle Bursa sınırlarını aşıyor. Burası bir müzenin ötesinde kültür merkezi olarak da faaliyet gösteriyor. Çok şükür, normalleşme dönemiyle birlikte Fetih Müzemiz’de hareket yeniden başladı. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerimizin ilgisi yoğunlaştı. İnşallah, bu süreç hayırlara vesile olur. Tüm insanlık, en yakın zamanda virüsten kurtulur” dedi.

Hadzibajric: “Tüylerim diken diken oldu”

Daha sonra kubbe bölümüne çıkan misafirler, Bursa’nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi büyük bir beğeniyle inceledi. Büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden StariGrad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric de, “Müze için söyleyecek kelime bulamıyorum. Burada, 6 Nisan 1326’yı gerçekten iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Tüylerim adeta diken diken oldu. Emeklerinden dolayı Başkan Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“1326 yılına geri döndük”

Bir dizi ziyaret için Bursa’da bulunan Kenya Vakıflar Derneği Başkanı Dr. İbrahim MohamedHajiBulushi de, Osmanlı tarihini yakından tanıma fırsatı sunduğu için Başkan Dündar’a yürekten teşekkür etti. Bulushi, “Kubbeye çıktığımızda 1326 yılına geri döndük. İslam’ı temsil eden Osmanlı Devleti’ni ve onların çalışmalarını bu eser vesilesiyle tanıma fırsatı bulduk. Herkesin gelip, görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

“Gözlerimize inanamadık”

Sumait Üniversitesi Araştırma ve Yüksek Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. YunisAbdille Musa ise Fetih Müzesi’nin akılları hayrette bırakan bir eser olduğunu söyleyerek, “Her detayını hayranlıkla incelediğimiz müzede, Osmanlı’nın tarihini ve medeniyetini gördük. Gözlerimize inanamadık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bütün İslam ümmetinin ümididir. Bu güzellikleri tüm dünyaya kazandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca Başkan Dündar’ı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ziyaret sonunda StariGrad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric’e Orhan Gazi’ye ait olan miğferin biblosunu hediye etti.

Müzenin anı defterini imzalayan Hadzibajric, hatıra para basma setinde Osmanlı’nın ilk sikkesinden bastı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek müzeyi gezme fırsatı bulan ziyaretçiler de, gerek mimari gerekse sanatsal öğeler açısından muhteşem bir eserin ortaya konulduğunu söyledi.

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