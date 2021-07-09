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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde mısır yüklü TIR´ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbulBursa karayolu Gemlik ilçesi yakınlarında dün saat 19.30 sıralarında, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen mısır yüklü TIR'ın arka lastikleri hareket halindeyken alev aldı. Alevler, kısa sürede büyüyerek dorseye sıçradı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 20 dakikalık müdahaleyle yangını söndürdü. Yangında TIR´ın dorsesi ve mısırlar zarar gördü. Yangın, yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından yeniden normale döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-07-09 10:36:12



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