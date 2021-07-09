Genç ticaret elçileri ihracat için ter dökecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen ‘Genç Ticaret Elçileri’ Projesi kapsamında iş dünyası temsilcileri, akademisyen ve üniversite öğrencileri bir araya geldi.

BTSO’nun ‘Genç Ticaret Elçileri’ projesi kapsamında düzenlenen proje bilgilendirme toplantısı, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, 36. Komite Başkanı Ersan Keleş, 60’a yakın firma yöneticisi, akademisyen ve üniversite öğrencisinin katılımıyla online ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda, BTSO tarafından yürütülen URGE projelerinde yer alan firmaların yöneticileri dış ticaret alanında sahip oldukları tecrübe ve bilgi birikimlerini Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören dış ticaret ve lojistik bölümü öğrencileri ile paylaştı.

Üniversiteler ile iş dünyası arasında köprü olan Genç Ticaret Elçileri Projesi hem öğrencilere hem de ihracat yapmak isteyen BTSO üyelerine kolaylık sağlıyor. Erasmus + programının Meslekî Eğitim Stratejik Ortaklıkları faaliyetleri kapsamında hibe alan proje, aynı zamanda öğrencilerin yurt dışı ticaret tecrübesi edinmelerini sağlıyor. Program hakkında bilgiler aktaran Murat Bayizit, Bursa Valiliği’nin de desteklediği proje kapsamında Avrupa’daki birçok ticaret ve sanayi odası ile protokol imzaladıklarını söyledi. Bayizit, “Erasmus + programı çerçevesinde hazırlanan projemiz, gerekli yeterliliklere uygun gençlerimizi firmalarımızın birer temsilcisi olarak yurt dışında istihdam edilmelerini sağlamayı hedefliyor.” dedi.

Murat Bayizit, proje ile aynı zamanda öğrencilerin dil seviyelerini geliştirmeyi de hedeflediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz bu projeyle yurt dışı tecrübelerini artıracak aynı zamanda kültürümüzü yaygınlaştıracak. Her şeyden önemlisi de yurt dışında yetişmiş ve saha tecrübesi olan bir dış ticaret personelini firmalarımıza kazandırma imkanına sahip olacağız. Bu proje firmalarımızın dünyaya daha kolay açılmasını sağlayacak. Bu özel proje için BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyelerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BTSO liderliğinde 36. Meslek Komitesi’nin destekleriyle kurgulanan Erasmus+ Genç Ticaret Elçileri Projesi, öğrenci odaklı bir proje olmakla birlikte dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen herkese ücretsiz olarak erişim sağlayabileceği bir eğitim platformu oluşturmayı hedefliyor. Proje paydaşlarının hazırladıkları anketler ve raporların yanı sıra, Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin oluşturdukları dış ticaret eğitim modülleri nitelikli bir dış ticaret eğitimi sunuyor. Ayrıca İngilizce olarak hazırlanan bu modüller, Almanca, Sırpça, Lehçe gibi dillere de çevrilerek geniş bir kitleye hitap etmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.