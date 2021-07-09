Yaz tatilini formda geçirin

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaz tatilini formda geçirin

İHA

Yaz tatilini formda geçirin

Birbirinden kalorili yemeklerle donatılmış açık büfeler, yüzme sonrası gelen acıkma hissi, akşam yemeklerinin sonrasında gece boyu devam edilen atıştırmalıklar Yaz tatilinin keyfini çıkarırken bir yandan da bu şekilde yeme eğilimin artması, tatil sonrası kilo alımı ve malesef ki çeşitli hastalık risklerini de beraberinde getiriyor. İşte bu sebeple; tatilde hem formunuzu hem de koronavirüs sürecinde sağlığınızı daha fazla korumak için bu önerilere mutlaka kulak verin!
Tatilde doğru beslenme planına uymamak, aşırı yemek isteği ve hareketsizlik; kilo fazlalığı ile birlikte halsizlik, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve diyabet riskin neden olmaktadır. Tatilden sağlıkla dönmeniz için aşağıda belirtmiş olduğum önemli noktalara dikkat edilmeli! Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük konu hakkında bilgi verdi.
1) Bilinçli yapacağınız seçimlerle hem sağlıklı hem de formda kalın!
Tatilde de metabolizmanın erken çalışmaya başlaması ve fazla kilo almamak için güne mutlaka erken başlanmalı, az az ve sık sık yemek yenilmeli, aç kalmamaya özen gösterilmelidir. Doygunluk oranı yüksek tam buğday unundan yapılmış ürünler, çavdar ve yulaf ekmeği tercih edilmeli, pilav ve makarnadan uzak durulmalıdır. Kahvaltıda özellikle poğaça, börek, simit vs. gibi besinlerden kaçınılmalıdır. Tatlı tüketimi yaz aylarında genellikle artış göstermektedir. Özellikle açık büfelerde rengarenk pasta ve tatlılar göz alıcı görünümleri ile oldukça fazla talep görmektedir. Ancak yemeğin hemen üzerine yenilecek bu lezzetlerin kilo ve kan şekerinde ani yükselmelere neden olacağı unutulmamalıdır. Seçimlerinizi genellikle; sütlü ve meyveli hafif tatlılar, az şekerli komposto ya da dondurmadan yana kullanabilirsiniz.
2) Hafif ve serinletici lezzetleri tercih edin!
Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, aşırı terlemelere neden olarak vücudun sodyum ve potasyum minerallerini kaybetmesine neden olmaktadır. Mineral eksiklikleri de kişide halsizlik, yorgunluk ve dolaşım bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca tüketilen yağlı ve hamurlu yiyecekler, aşırı sıcaklarda vücutta yorgunluğa, baş ağrısı ve tansiyona neden olmaktadır. Ağır hamur işleri ve kızartmalar yerine; ızgara, buğulama, haşlama veya fırında pişirme yöntemleri seçilmeli, yemeklerin az yağlı olmasına dikkat edilmelidir. Sıcak havada sodyum kaybını önlemek için ayran; potasyum kaybını önlemek için de bol sebze ve meyve tüketilmeli, asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, soğuk bitki ve meyve çayları tercih edilmelidir. Gün içinde terleme ile birlikte sıvı kaybı da fazla olacağı için her fırsatta su içilmelidir. Bunun dışında yaz aylarında tercih edilen soğuk çorbalar, hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de midede yer kaplayarak daha çabuk doygunluk hissi sağlanmasına yardımcı olur.
3) Albenisi yüksek meyve tabakları sanıldığı kadar masun değil!
Vitamin, mineral ve antioksidan deposu olan sebze ve meyve her mevsimde özellikle de şuan ki koronavirüs döneminde vücut direncini artırmak için oldukça önemlidir. Ancak her meyvenin bir kalori oranı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle ölçüde aşırıya kaçılmamalıdır. Bir dilim karpuz, 10 orta boy erik, 12 orta boy çilek, 15 üzüm veya 12 kiraz 1 porsiyona denk gelmektedir. Sağlıklı diyetlerde bu ölçü 3 4 porsiyona kadar çıkarılarak yaz aylarında vücudun direnci artırmak mümkün olabilir.
4) Gıda zehirlenmesi riskini göz ardı etmeyin!
Tatilde beslenme rutininin ani olarak değişmesi, plansız yeme içme ve ihmal edilen hijyen kuralları gıda zehirlenmelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle sıcakla birlikte bozulma riskleri artan et ve süt ürünlerine dikkat edilmesi, bunların hazırlanma, pişirme ve saklama koşullarının bilinmesi önemlidir. Son kullanma tarihi geçen ürünlerin ise hiçbir şekilde kullanılmaması gerekmektedir.
5)D vitamini eksiğinizi güneş ve doğru gıdalarla tamamlayın!
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sık görülen D vitamini eksikliği fazla kilolar, kemiklerde güçsüzlük, depresyon gibi sağlık problemlerine neden olmaktadır. Günde 2030 dakika güneşlenme ile bu eksiklik karşılanabilir. Güneşten D vitamini alımı doğru besinlerle desteklenmelidir. Balık yağı, somon balığı, uskumru, pisi balığı, ringa balığı, ton balığı, karides ve istiridye denizden sofraya gelen en iyi D vitamini kaynaklarıdır. Peynir, süt, yoğurt, yumurta sarısı, mantar, D vitamini ile zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler ve D vitamini ile zenginleştirilmiş ekmek, tahıllar ve yulaf ile bu ihtiyaç karşılanabilir.
6)Yaz egzersizleri ile daima zinde ve formda kalın!
Yaz tatili pek çok insan için; dinlenme, daha az hareketlilik, eğlence ve huzur anlamına gelmektedir. Ancak bu dönemde fiziksel aktivitelere ara vererek daha çok dinlenmeye zaman ayırmak alınan besinlerin hızla kiloya dönüşmesine ve çeşitli rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır. Bu sebeple fırsat buldukça yüzmek, yürüyüş yapmak, tatil aktivitelerine katılmak oldukça önemlidir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam ediyor - Sakatlanan Eren Güler’in durumu MR’dan sonra belli olacak
YEREL HABERLER Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam ...
Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya tepki: Şoföre ödül oldu
YEREL HABERLER Eda'nın ölümüne neden olan sürücüye indirimli cezaya ...
Genç ticaret elçileri ihracat için ter dökecek
YEREL HABERLER Genç ticaret elçileri ihracat için ter dökecek
Osmangazi’de cadde ve sokaklar yenileniyor Nilüferköy yolları Osmangazi ile güzelleşti
YEREL HABERLER Osmangazi’de cadde ve sokaklar yenileniyor Nilüferköy ...
Kestel’in ilk millet kıraathanesi ve kütüphanesi’nde çalışmalar sürüyor Başkan Tanır: ‘’Kestel’e çok yakışacak olan projemizi Eylül ayında hizmete açmayı hedefliyoruz’’
YEREL HABERLER Kestel’in ilk millet kıraathanesi ve kütüphanesi’nde ...
Mısır yüklü TIR'da çıkan yangın, söndürüldü
YEREL HABERLER Mısır yüklü TIR'da çıkan yangın, söndürüldü
Bursa’nın dünyaya açılan kapısı; “Fetih Müzesi”
YEREL HABERLER Bursa’nın dünyaya açılan kapısı; “Fetih Müzesi”
Çiftçi Evi’nde kadın derneklerine hijyen eğitimi
YEREL HABERLER Çiftçi Evi’nde kadın derneklerine hijyen eğitimi
Anne ayı ve 2 yavrusu kamerada Yiyecek arayan ayılar Uludağ'da yerleşime indi
YEREL HABERLER Anne ayı ve 2 yavrusu kamerada Yiyecek arayan ayılar ...
Mısır yüklü tır otobanda alev aldı Alev alev yanan tırı otobandaki sürücüler söndürdü
YEREL HABERLER Mısır yüklü tır otobanda alev aldı Alev alev yanan ...
(Özel) Çocuğun psikolojisini bozan anne, evlat hasreti çekecek Yargıtay’dan boşanmış annelere kötü haber
YEREL HABERLER (Özel) Çocuğun psikolojisini bozan anne, evlat ...
(Özel) Bu köye gelen misafir kaçıyor Köylüler: "Köye gelen torunlarımız bile kalmadan gidiyor"
YEREL HABERLER (Özel) Bu köye gelen misafir kaçıyor Köylüler: "Köye ...
Okulun korumalıklarına başı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Okulun korumalıklarına başı sıkışan çocuğu itfaiye ...
Okulun korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye böyle kurtardı
YEREL HABERLER Okulun korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye böyle ...
FETÖ'den aranan tuğgeneral Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan tuğgeneral Bursa'da yakalandı
FETÖ/PDY firarisi tuğgeneral, Bursa'da yakalandı Firari tuğgeneralin yakalandığı operasyon anı kameralara yansıdı
YEREL HABERLER FETÖ/PDY firarisi tuğgeneral, Bursa'da ...
Bursaspor, Afyon’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bursaspor, Afyon’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Bisiklet tutkunları Gürsu’nun doğasında yarışacak
YEREL HABERLER Bisiklet tutkunları Gürsu’nun doğasında yarışacak
Bursaspor’dan sosyal sorumluk projesi
YEREL HABERLER Bursaspor’dan sosyal sorumluk projesi
Bursa'da üzerine benzin döküp kendini ateşe veren genç kurtarılamadı Aynı sokakta amcasıyla aynı kaderi paylaştı
YEREL HABERLER Bursa'da üzerine benzin döküp kendini ateşe veren ...
Çekirge haşerelere karşı ilaçlandı Muhtarın talebine ânında çözüm
YEREL HABERLER Çekirge haşerelere karşı ilaçlandı Muhtarın talebine ...
Üniversiteli Eda'yı ezen sürücüye indirimli ceza ve tahliye
YEREL HABERLER Üniversiteli Eda'yı ezen sürücüye indirimli ceza ve ...
'Orta Asya Zirvesi' sona erdi
YEREL HABERLER 'Orta Asya Zirvesi' sona erdi
Bursaspor kamp çalışmaları için Afyon’a gitti
YEREL HABERLER Bursaspor kamp çalışmaları için Afyon’a gitti