Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek

Ramazan Bayramı öncesi dağıttığı Kart16 destek çekleri ile hem ihtiyaç sahiplerinin hem de mahalle bakkallarının yüzünü güldüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de sadece ayakkabı ve hazır giyim sektöründeki esnafa yönelik yeni bir destek paketini devreye aldı. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 15 bin çocuk bayramlık kıyafetlerine kavuşacak, pandemide zor günler geçiren küçük esnaf rahat bir nefes alacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl Mart ayında Türkiye’de görülmeye başlayan koronavirüsle mücadele kapsamında hem dezenfeksiyon hem de süreçten olumsuz etkilenenlere yönelik sosyal desteklerle başarılı bir sınav verdi. Bu süreçte 140 bin adet gıda paketi, 900 bin adet BESAŞ ekmek, 30 bin 500 adet pazar filesi, 31 bin adet temizlik paketi, 72 bin adet sıcak yemek hizmeti, okullara 10 bin adet hijyen kiti, karantina altında bulunan kişilere yönelik 6500 adet C vitamini destek paketi, yine sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzurevleri ve bakım merkezlerine 46 bin adet C vitamini tabağı dağıtımı yapıldı. Bu süreçte 200 aileye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitime destek kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve laptop dağıttı. Yine pandemiden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen ve faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilme durumuna gelen 20 bin ailenin elektrik faturası, aynı durumdaki 20 bin ailenin su faturası ve interneti kesilme noktasına gelen 20 bin ailenin de internet faturası Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendi. Türkiye’de bir ilk olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve ihtiyaç sahiplerine istedikleri yerden alışveriş imkanı sağlayan Kart16 uygulamasından yararların sayısı da 10 bine yaklaştı.

Esnafa can suyu

Tüm bu desteklerin yanı sıra süreçten olumsuz etkilenen esnafın yaralarını sarmak için önemli destekler sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Ramazan ayın da Türkiye’ye örnek bir projeyi hayata geçirerek mahalle bakkallarına adeta can suyu olmuştu. Bakkallar Odası işbirliğiyle hayata geçirilen projede ihtiyaç sahiplerine dağıtılan toplam 130 bin adet Kart16 Ramazan Destek Çeki, sadece projeye katılan mahalle bakkallarında geçerli oldu. Bu sayede ihtiyaç sahiplerini erzaklarını mahalle bakkallarından temin ederken, pandemide zor günler geçiren esnaf da artan cirolar ile rahat bir nefes almıştı. Tüm yapılan bu çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci başından bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile esnafa yönelik yaklaşık 170 milyon TL’lik bir destek sağlamış oldu.

Esnaf bayram edecek

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi uygulanan projenin bir benzerini şimdi de ayakkabı ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren küçük esnaf için uyguluyor. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi 15 bin çocuğa bayramlık kıyafetleri için 150’şer liralık bayram çeki verilecek ve bu çekler Bursa Ayakkabıcılar Odası ve Bursa Hazır Giyimciler Odası’na kayıtlı küçük esnafta geçerli olacak. Böylelikle hem çocuklar bayramlık kıyafetlerine kavuşacak hem de her iki odaya kayıtlı 1500’ün üstünde küçük esnafın kasasına bayram öncesi toplamda 2 milyon 250 bin TL sıcak para girmiş olacak. Her iki Oda ile yapılan protokol kapsamında yürütülecek projeye katılmak isteyen esnaf, kayıtlı olduğu oda ile temasa geçecek.

Süreci el birliğiyle aşacağız

Esnafa can suyu olacak projeyle ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESOB Başkanı Arif Tak, Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin ve Hazır Giyimciler Odası Başkanı Fikret Öztaş arasında protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi nedeniyle sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, bu süreci en az hasarla atlatabilmek için her zaman esnafa destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Ramazan Bayramı öncesinde mahalle bakkallarına yönelik düzenledikleri kampanyanın çok olumlu tepkiler aldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Biz 1 yılı aşkın süredir yardımlarımızı Kart 16 üzerinden yapıyoruz. İstiyoruz ki ihtiyaç sahipleri istedikleri yerlerden ihtiyaçlarını karşılasın aynı zamanda küçük esnafımız da kazansın. Biz görüntü vermek, poz vermek için değil, gerçekten destek vermek için esnafımızın yanında olduk. Bu projeyi de 15 bin yardım çekiyle başlattık ancak esnafımız projeye sahip çıktığı sürece bu sayıyı artırabiliriz. Bu sıkıntılı süreci el birliğiyle aşacağız. Projenin hem ihtiyaç sahiplerine hem de esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Ayakkabıcılar Odası Başkanı İbrahim Aytekin ise böylesine zorlu bir süreçte esnafa can suyu veren projelere imza atması nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

BESOB Başkanı Arif Tak da 2004 yılından beri birlikte çalıştıkları Başkan Aktaş’ın önemli hizmetlere imza attığını ve her zaman esnafın yanında olduğunu belirterek, destekleri nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

