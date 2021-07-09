Bursaspor’un yeni sezon formaları belli oldu

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Bursaspor’un yeni formaları belli oldu. Yeşilbeyazlıların 20212022 sezonunda giyeceği dört forma resmen tanıtıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni sezonda giyilecek formalar belli oldu. Yeşilbeyazlı kulüp, daha önce altı adet forma seçeneğini taraftarın huzuruna sunmuş, yaptığı anketle de camianın nabzını yoklamıştı. Bursaspor Kulübü, uyarıları da dikkate alarak, 20212022 sezonunda giyilecek dört formayı belirledi. Formaların yakın zamanda satışa sunulacağı ve ön siparişe açıldığı belirtildi.

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