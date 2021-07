Camilere Osmangazi eli değiyor Bostancı Camii çevre düzenlemesi tamamlandı

Osmangazi Belediyesi, rutin belediye hizmetleri ve şehre değer katan vizyon projeler dışında, ilçedeki manevî değerlerin korunup yaşatılması için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin modern gelişim bölgelerinden biri olan Hamitler Mahallesi’ndeki Hacı İbrahim Bostancı Cami çevresi, yapılan peyzaj ve yeşil alan düzenlemesi ile mahalle sakinlerinin buluşma noktası haline geldi. Her hafta farklı bir mahallede cuma namazını eda edip vatandaşla bir araya gelen, onların talep isteklerini dinleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın bu haftaki adresi Hamitler Mahallesi Hacı İbrahim Bostancı Camii oldu. Cuma namazı sonrası, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları tamamlanan cami bahçesinde konuşan Başkan Dündar, “Diğer mahallelerimizde olduğu gibi, burada da vatandaşlarımızın bir araya geleceği, birlikte vakit geçirebilecekleri güzel bir düzenleme yaptık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yapılan plân değişikliklerinin ardından modern bir şehrin yükseldiği Hamitler Mahallesi gelişim bölgesindeki Hacı İbrahim Bostancı Camii çevresinde, yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda çevre düzenleme çalışması yaptıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak 136 mahallede, günün her saati vatandaşlarımızla birlikteyiz. Burada da, çevre düzenlemesi kapsamında vatandaşların vakit geçirebileceği yaklaşık 600 metrekare dinlenme alanı ve bin 600 metrekare yeşil alan kazandırdık. Bunların dışında Bostancı Camii’ni, vatandaşlarımızın akşamları da rahat kullanabilmesi için ışıklandırdık. Yapılan bu çalışmalara sizlerin desteği, sizlerin mahalle ve sokağınıza sahip çıkması da burasının güzelliğini daha da artıracaktır. Hizmet bizden, onu koruyup yaşatmak siz değerli mahalle sakinlerimizden” diye konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da, Hamitler Hacı İbrahim Bostancı Camii’nin tamamlanan çevre düzenleme çalışmaları ile mahalle sakinlerinin birlikte vakit geçirebilecekleri güzel bir parkı kazandığını söyledi. Osmangazi Belediyesi’nin ilçenin her noktasında hizmet ürettiğine dikkat çeken Kılıç, “Her hafta başka bir hizmetin temel atma, açılış ya da ziyaretinde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Hamitler Mahallemiz’de de cami çevre düzenlemesi dışında, sosyal alanları ile bir park, bir meydan kazandırılmış. Ben, ilçeye kazandırdığı birbirinden farklı hizmetleri için Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum. Hamitler sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.

Hamitler Hacı İbrahim Bostancı Camii çevre düzenleme çalışmaları sebebiyle düzenlenen açılışa; AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Mahalle sakinleri Hamitler’e yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

