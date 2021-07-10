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İki arkadaş, virajda motosikletleriyle kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

İki arkadaş, virajda motosikletleriyle kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletleriyle hızlı girdikleri virajda kaza yapan 2 arkadaştan Bekir Yorulmaz (32) öldü, Muratcan Huday (26) yaralandı.
İstanbul´da oturan Bekir Yorulmaz ile arkadaşı Muratcan Huday, Antalya´ya tatile gitmek için motosikletleriyle yola çıktı. İki arkadaş bugün saat 05.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl ilçesi Güneykestane Mahallesi mevkisine geldiğinde Bekir Yorulmaz, girdiği virajda, yönetimindeki 34 CAH 456 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi. Devrilen motosikletle birlikte yaklaşık 20 metre sürüklenen Yorulmaz, istinat duvarına çarptı. Durumu fark eden arkadaşı Murat Huday da paniğe kapılınca kullandığı 34 GK 2549 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirip, devirdi.
Kazada, Bekir Yorulmaz ile Muratcan Huday yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Bekir Yorulmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Murat Huday´a ise ayakta müdahale edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-07-10 08:50:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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