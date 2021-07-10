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Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın girişimci organik kadın pedi üretti Üniversite yıllarında araştırma yapan kadın girişimci bambu kumaştan kanserojen madde bulundurmayan organik yıkanabilir kadın pedi üretti

İHA

Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın girişimci organik kadın pedi üretti Üniversite yıllarında araştırma yapan kadın girişimci bambu kumaştan kanserojen madde bulundurmayan organik yıkanabilir kadın pedi üretti

Kadınların her ay yaşadıkları adet döngülerinde başlarına gelen ağrı ve mantar gibi hayat konforunu azaltan sıkıntıları için kimyasaldan uzak duran organik bir çözüm geliştirildi.
Tekstil sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet üreten bir ailenin kızı olan Tuğçe Atak, üniversite döneminde yaptığı araştırmalar sonucunda bambu kumaştan yıkanabilir kadın pedi üretti. Bu inovatif ürün, doğayı tüketen atık döngüsünün karşısında duran çevre dostu bir misyon yüklendiği gibi aynı zamanda kadın kanserlerine de savaş açıyor.
Türkiye’nin yüzde 50’lik nüfus popülasyonunu oluşturan kadınların ay döngülerinde yaşadıkları başlıca sıkıntıları bertaraf etmek için Bursa’da genç bir girişimci kimyasaldan uzak duran bir çözüm üretti. Yıkanabilir kadın pedi adı verilen bu ürün kimyasaldan uzak olan organik içeriği ile hem sağlık sorunlarını azaltan hem de çevre duyarlılığına katkı koyan bir sosyal sorumluluk hareketinin de öncüsü olmuş durumda.
Bursalı tekstilci bir ailenin kızı olan Tuğçe Atak, üniversitede okurken kendi yaşadığı sağlık sorunlarından yola çıkarak yaptığı araştırmalar sonucunda kadın sağlığını destekleyecek ve aynı zamanda çevreye de zarar vermeyecek bir ürün arayışına başladı. Tektilci annesi Cihangül Serbest’in de desteğiyle yapılan ArGe çalışmaları neticesinde altı yıl önce bambu kumaştan yıkanabilir kadın pedi üretti. Türkiye’den yoğun talep gören Ponped isimli yıkanabilir kadın pedleri şimdi ihracata açılmak için gün sayıyor.
Tuğçe Atak, kadın sağlığına katkı koymak niyetiyle başladığı bu üretim süreci ile ilgili “Bu benim için bir sosyal sorumluluk bilinciydi. Bu girişimle daha sağlıklı kadınların toplumumuza kazandırılması için taşın altına elimi koymak istedim. Doğada çözülmeyen ürünü üretmek istemedim. Çünkü bu geleceğimizi yok etmek oluyor. Bizim ürünlerimiz ise en az 56 yıl kullanılabiliyor” dedi.
“Ürünümüz milli ve yerli”
Atak, inovatif ürünlerinin yapısıyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ürünümüz üç katmandan oluşuyor. En üstte tenimize değen bambu, altta tay tüyü bulunuyor ki en emici kumaşlardan biridir. Onun altında da tamamen lamine kaplanmış bir kumaş var ki sızdırmazlık özelliğine sahip. Ürünlerimiz son derece ince. Asla rahatsızlık hissi vermiyor. Yurtdışından getirdiğimiz numuneler son derece kalındı. Biz bunu hangi malzemeyi kullanırsak inceltiriz üzerine geliştirme çalışmaları yaptık. Ürünümüzde kullandığımız tüm kumaşlar yerli, asla ithal ürün yok içinde. Hatta çoğunlukla tedariğimiz Bursa’dan.”
“Doğulu kadınlardan büyük talep görüyor”
Doğu illerindeki köylerden çok fazla sipariş aldıklarını söyleyen Atak, “Doğulu kadınlarımız tarafından büyük ilgi gördü ürünümüz. Öyle yerlerden sipariş alıyoruz ki kargolar bazen geri geliyor ve ‘Bizim bu köye servisimiz ulaşamadı’ diyor. Ayrıca çevreci kadınlar da çok önemsiyor ve çok talep ediyor. Muhafazakar kadınlarımızdan da güzel bir yaklaşım gördük ki satışlarımızın önemli bir kısmını oluşturuyorlar. Müşteri memnuniyeti ise oldukça yüksek. Yüzdeye vurduğumuzda yüzde 98’in üzerindeyiz diyebilirim” dedi.
“Ürünlerimiz antibakteriyel sertifikalı”
Kumaşların hepsinin antibakteriyel özelliğe sahip olduğuna dair sertifikalı olduğunu belirten Tuğçe Atak, “Bizim muadillerimiz pamuk üzerine yoğunlaşmışlar. Bizi onlardan ayıran nokta bizim bambu kumaş ile üretim yapıyor olmamız. Bambu kumaşın pamuğa göre daha antibakteriyel bir yapısı var. Yıkanabilir bez pedler kadın kanserlerini de önlemeye önemli oranda destek oluyor. Doktorların bu konudaki hepimizin bildiği gibi kimyasaldan uzak durulması anlamındaki yönlendirmeleri her platformda tekrarlıyorlar. Ürünlerimiz kimyasaldan uzak yapısıyla mantar üretimini de engelliyor. Çünkü bambu kumaş cilde nefes de aldırıyor ve nemi emiyor. Ayrıca alerjenik reaksiyonların da önüne geçiyor ürünlerimiz” şeklinde bilgi aktardı.
“Ayda 5 bin sipariş alıyoruz”
Atak, “Öğrenciyken kendi yaşadığım ağrı ve sıkıntılı süreçlerim üzerine yabancı dilde araştırma yaparken, bu yıkanabilir bez pedlerin yurtdışında yoğun kullanımda olduğunu gördüm ve ‘biz neden yapmayalım’ diye yola çıktık. Yıllardır tekstil sektöründe çalışan ailem ile görüştüğümde onlar da fikrimi yatırım yapılabilir buldular ve desteklediler. Üretim süreçlerinde çok ayrıntılı test ve denemeler yaptık. En iyi formülü bulana kadar pes etmeden çalışmaya devam ettik. Ve bugün geldiğimiz noktada ayda en az 5000 siparişe ulaşmış bulunuyoruz” diye konuştu.
“İlk ihracatımız yakında Azerbaycan ile start alacak”
Şu anda ihracat çalışmalarının olmadığını aktaran Atak, “Şimdilik perakende satış yapıyoruz. Toptan satışımız da var halihazırda, kadın girişimciler doğal ürünler ile ilgili mağazalarında satmayı talep eden müşterilerimiz de oluyor. Ama Azerbaycan ile görüşmeler devam ediyor. Çok yakında Türkî Cumhuriyetler ile ilk ticaretimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnternet satışlarımız çok hızlı devam ediyor. Bilinen birçok alışveriş sitesinde ve kendi web sitemiz üzerinden satış yapıyoruz. Yakında uluslararası alışveriş sitelerinde de varlık göstermeye başlayacağız. Şu anda Türkiye’de İstanbul’dan Şanlıurfa’ya kadar 81 ile satış yapıyoruz” dedi.
“Sıfır plastik kullanımı bizim için gurur verici”
Üretimden paketlemeye kadar plastik kullanmadıklarını anlatan Atak sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürünlerimizde kullandığımız çıtçıtlar bile nikel içermiyor. Çıtlarımız da insan sağlığına birebir uyumlu olan belgelere sahip. Ürünlerimiz bittikten sonra paketleme evresinde de pelur kağıdı ve karton kutu kullanıyoruz. Yani üretimden tüketim anına kadar hiçbir şekilde ürünlerimiz plastik ile temas etmiyor. Uluslararası platformlarda da artık her alanda plastik kullanımını azaltmak için çok önemli girişimler var. Hatta içinde bulunduğumuz Temmuz ayı tüm dünyada ‘Plastiksiz Temmuz’ ilan edildi. Biz de kendi ürünümüzle bu anlamda kadınlar adına önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyoruz.”
24 yaşındaki genç girişimci Atak’ın tekstilci annesi Cihangül Serbest ise kullanım süreçleri ile ilgili bilgileri şu şekilde aktardı: “Kullanım sonrası temizlik süreci sanıldığı gibi zor değil kesinlikle. Hemen soğuk su ve sabun ile yıkandığında asla leke kalmıyor. Bu noktada soğuk su kısmının özellikle üzerinde duruyoruz ki sıcak suda demir açığa çıktığı için leke bırakıyor. Ayrıca çamaşır makinesinde de yıkanabilir özelliğe sahiptir ürünlerimiz. Yumuşatıcı veya çamaşır suyu gibi kimyasalların temizlik sırasında ürünlere değmesini tavsiye etmiyoruz. Satıştaki setlerimizin içinde sızdırmaz ve koku yapmayan kirli torbası da yer alıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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