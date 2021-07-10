Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları moralli devam ediyor Mustafa Er ve Pablo Martin Batala sahaya indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları moralli devam ediyor Mustafa Er ve Pablo Martin Batala sahaya indi

İHA

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları moralli devam ediyor Mustafa Er ve Pablo Martin Batala sahaya indi

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor’da moraller yerinde. Sabah saatlerinden yapılan antrenmanda oyuncuların istekli oyunu, teknik heyeti de oldukça mutlu etti.
Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman kuvvet ve core çalışmalarıyla devam etti. Ardından paspres oyunu oynayan yeşilbeyazlılar, antrenmanın son bölümde çift kale maç yaptı. Maçta Teknik Direktör Mustafa Er ve antrenör Pablo Martin Batalla da yer aldı. Futbolcuların hırslı görüntüsü, teknik heyeti oldukça memnun etti.
Öte yandan sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken Tuğbey Akgün, Eren Güler ve Ahmet Furkan Özcan takımdan ayrı çalıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı (YENİDEN)
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent ...
Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
YEREL HABERLER Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent ...
Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi
Küçük Venedik'te çiçek şenliği Çiçeklerle şenlenen Gölyazı'da renk cümbüşü
YEREL HABERLER Küçük Venedik'te çiçek şenliği Çiçeklerle şenlenen ...
İnegöl'ün futbol tarihi 'mahalle takımları' sergisiyle gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER İnegöl'ün futbol tarihi 'mahalle takımları' ...
Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın girişimci organik kadın pedi üretti Üniversite yıllarında araştırma yapan kadın girişimci bambu kumaştan kanserojen madde bulundurmayan organik yıkanabilir kadın pedi üretti
YEREL HABERLER Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın ...
En tatlı müze Bursa'da açıldı Tonlarca çikolatadan Bursa'nın tarihi mekanlarını inşaa etti Figürlerinden duvarlarına kadar gerçek çikolatadan yapılan müzede çikolata tarihine tatlı yolculuk 600 yıllık İnkaya Çınarı'nı çikolatadan yapıp müzeye sığdırdı
YEREL HABERLER En tatlı müze Bursa'da açıldı Tonlarca çikolatadan ...
Bursa’da pes dedirten olay Kucağında bebeğiyle kilometrelerce yol gitti
YEREL HABERLER Bursa’da pes dedirten olay Kucağında bebeğiyle ...
(Özel) Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu Aksaray malaklısı tek batında tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi Köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER (Özel) Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu Aksaray ...
Şampiyon safkan Arap atlarının tayları, Karacabey'de yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Şampiyon safkan Arap atlarının tayları, Karacabey'de ...
24 saat çalışan işçiye 4 saat mola Yargıtay’dan ‘mola’ kararı
YEREL HABERLER 24 saat çalışan işçiye 4 saat mola Yargıtay’dan ...
Tatil yolunda kaza: Motosikletli genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tatil yolunda kaza: Motosikletli genç hayatını ...
İki arkadaş, virajda motosikletleriyle kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER İki arkadaş, virajda motosikletleriyle kaza yaptı: 1 ...
Pompalı tüfekle babasını vurdu
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle babasını vurdu
Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın girişimci organik kadın pedi üretti Üniversite yıllarında araştırma yapan kadın girişimci bambu kumaştan kanserojen madde bulundurmayan organik yıkanabilir kadın pedi üretti
YEREL HABERLER Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın ...
Temizlik işçisi babasını pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Temizlik işçisi babasını pompalı tüfekle vurdu
Mudanya Esnaf Kefâlet'te "Tahammül" dönemi
YEREL HABERLER Mudanya Esnaf Kefâlet'te "Tahammül" dönemi
FETÖ/PDY firarisi tuğgeneral tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ/PDY firarisi tuğgeneral tutuklandı
Camilere Osmangazi eli değiyor Bostancı Camii çevre düzenlemesi tamamlandı
YEREL HABERLER Camilere Osmangazi eli değiyor Bostancı Camii çevre ...
(ÖZEL) Tosuncuğun eski eşi Sıla Soysal isyan etti 'Tosuncuk' lakaplı Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi Sıla Soysal avukatı aracılığıyla isyan etti Sıla Soysal: "Tek suçum Mehmet Aydın’ın eşi olmak" Avukatı Kemalcan Hotamış aracılığıyla açıklama yayınlayan Soysal, hakkında ortaya atılan iddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmayıp üzerine kayıtlı araç ya da taşınmaz bulunmadığını, kullanımı mümkün kredi kartının olmadığını ve hiçbir zaman Çiftlik Bank’tan para çekmediğini ifade etti Av. Kemalcan Hotamış: "Bilgi kirliliği mahiyetindeki iddialardan tek gerçek olan müvekkilimin eski eşi Mehmet Aydın ile boşandığıdır" "Müvekkilim tarafından açılan davada tarafların boşanmalarına karar verilmiştir" "Müvekkilimin üzerine atılı dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmamış, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tosuncuğun eski eşi Sıla Soysal isyan ...
Bursaspor’un yeni sezon formaları belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni sezon formaları belli oldu
Bursaspor’un 7DAYS EuroCup’taki rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’un 7DAYS EuroCup’taki rakipleri belli oldu
Muhtarlardan‘birlik’ toplantısı
YEREL HABERLER Muhtarlardan‘birlik’ toplantısı