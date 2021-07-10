Eğitim-Bir-Sen Srebrenitsa Katliamı’nı unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim-Bir-Sen Srebrenitsa Katliamı’nı unutmadı

İHA

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Avrupa'nın ortasında 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın yüreklerde buruk bir acı olarak kaldığını ifade ederek, "EğitimBirSen olarak, tüm katliamları ve soykırımları lanetliyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından Srebrenitsa Katliamı'nı unutmadık, unutulmayacağız" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Srebrenitsa Katliamı’nı unutmadı

EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Avrupa’nın ortasında 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Katliamı’nın yüreklerde buruk bir acı olarak kaldığını ifade ederek, “EğitimBirSen olarak, tüm katliamları ve soykırımları lanetliyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından Srebrenitsa Katliamı’nı unutmadık, unutulmayacağız” dedi.
EğitimBirSen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Srebrenitsa Katliamı’nın 26. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın tam ortasında ve dünyanın gözü önünde işlenen Srebrenitsa soykırımının, aradan 26 yıl geçmesine rağmen, hâlâ yüreklerde buruk bir acı olarak sürdüğünü dile getiren Acar, “BosnaHersek’te korkunç bir katliamla dini ve etnik temizlik yapmak isteyen Çetnikler, birkaç gün içinde hunharca katlettikleri en az 8 bin 372 Boşnak Müslümanı 60 kadar toplu mezara gömerek tarihin gördüğü en utanç verici hadiselerden birini insanlığa yaşatmıştır. Bu katliam, Lahey Adalet Divanı tarafından hukuki olarak belgelenmiş en acımasız vahşet, en büyük soykırım ve etnik temizlik olarak tespit edilmiştir. BosnaHersek’i ‘Büyük Sırbistan’a bağlamayı amaçlayan silahlı saldırılara karşı direnen Srebrenitsa’nın elektrik ve suları kesilmiş, gıda ve ilaç girişi ambargoyla engellenmiş, şehirde savunmasız, çaresiz bırakılan Boşnaklar insani felaket yaşamamak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde silahsızlanmayı kabul ederek, yine BM’nin güvenli bölgesine sığınmıştır. Ancak Boşnaklar, BM’ye, onun Hollandalı asker ve komutanlarına güvenmenin bedelini çok ağır ödemiş, yaklaşık 10 bin silahsız Müslüman, Ratko Mladiç’e teslim edilerek feci şekilde katledilmiştir.” dedi.
“BM, Srebrenitsa soykırımına yardımcı olmuştur”
Toplu infaz yerlerine götürülürken bir şekilde kaçıp yine Potoçari’deki BM askeri kampına sığınan Boşnakların da zorla Sırp güçlerine teslim edildiğini hatırlatan Başkan Acar, “11 Temmuz 1995’te sadece Srebrenitsa’da, resmî rakamlarla sayıları 8 bin 372 olan, belki daha fazla yaşlı, kadın, çocuk kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Bu insanlık suçunun ilk faili Sırplarsa, diğer suç ortakları da, önleme kapasitesi olmasına rağmen engelleyici tutum almayan BM ve kanlı planı bilmelerine rağmen hiçbir engelleme girişiminde bulunmayan Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer batılı devletlerdir. Bu olayla, benliklerinin gerisinde Müslümanlara karşı gerektiğinde katliamdan bile çekinmeyen nefret ve düşmanlık duyguları çok net açığa çıkmıştır. BM’nin Srebrenitsa’da bir soykırıma seyirci hatta yardımcı olmasından sonra dünyanın birçok yerinde ırkçı ve İslam karşıtı terör saldırılarına sessiz kalması artık anlaşılmaz bir durum değildir. Şu ana kadar bir yandan kimliği tespit edilen 6 bin 500 maktulün defin işlemi yapılırken, diğer yandan soykırımın kimi suçluları da yargılanmıştır. Bunlardan Ratko Mladiç, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezasına çarptırılırken; Radovan Karadzic, önce 40 yıl, ardından müebbet hapse mahkûm edilmiş; Slobodan Miloşeviç ise yargılanma sürecinde hücresinde intihar etmiştir.” İfadelerini kullandı.
“Katliamları, soykırımları lanetliyoruz”
Avrupa’nın yaşananlar karşısında gösterdiği tutuma eleştirilerde bulunan Acar, “Bu insanlık utancı karşısında verilen sınav, Avrupa aydınları, sivil toplumu ve siyaseti adına da iyi sonuçlar vermemiştir. İnsan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dâhil olmak üzere, insan haklarına saygıyı dilinden düşürmeyen AB’nin, inanç ve etnik ayrımla ötekileştirdiği insanlar karşısında bütün ilkelerini unutarak beton sessizliğine bürünmesi, yeni Haçlı zihniyetinin yok edici refleksinden başka bir şey değildir. Srebrenitsa’da öldürülen, insanlık onuru, vicdanı, özgürlüğü, namusu olmuştur. Bu utanç, bu ayıp, modern Batı devlet ve birliklerinin onur madalyası olarak onlarla birlikte sürekli anılacaktır. EğitimBirSen olarak, tüm katliamları ve soykırımları lanetliyoruz. BosnaHersek’i, Srebrenitsa’yı asla unutmadık, unutturmayacağız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aslan ailesinde yavru sevinci Kükreyen yavru aslan belediye başkanını böyle korkuttu
YEREL HABERLER Aslan ailesinde yavru sevinci Kükreyen yavru aslan ...
Maratonun kazanan fotoğrafları belirlendi
YEREL HABERLER Maratonun kazanan fotoğrafları belirlendi
500 yıllık tarihi kapalı çarşıda korkutan yangın Kraliçe Elizabeth'in geldiği Koza Han'da yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi Alışverişe gelen vatandaşların panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER 500 yıllık tarihi kapalı çarşıda korkutan ...
Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında
YEREL HABERLER Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı (YENİDEN)
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent ...
Ahmet Çağrı Güney, Bursaspor’a geri döndü
YEREL HABERLER Ahmet Çağrı Güney, Bursaspor’a geri döndü
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları moralli devam ediyor Mustafa Er ve Pablo Martin Batala sahaya indi
YEREL HABERLER Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları moralli devam ...
Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
YEREL HABERLER Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent ...
Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor'dan EuroCup değerlendirmesi
Küçük Venedik'te çiçek şenliği Çiçeklerle şenlenen Gölyazı'da renk cümbüşü
YEREL HABERLER Küçük Venedik'te çiçek şenliği Çiçeklerle şenlenen ...
İnegöl'ün futbol tarihi 'mahalle takımları' sergisiyle gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER İnegöl'ün futbol tarihi 'mahalle takımları' ...
Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın girişimci organik kadın pedi üretti Üniversite yıllarında araştırma yapan kadın girişimci bambu kumaştan kanserojen madde bulundurmayan organik yıkanabilir kadın pedi üretti
YEREL HABERLER Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın ...
En tatlı müze Bursa'da açıldı Tonlarca çikolatadan Bursa'nın tarihi mekanlarını inşaa etti Figürlerinden duvarlarına kadar gerçek çikolatadan yapılan müzede çikolata tarihine tatlı yolculuk 600 yıllık İnkaya Çınarı'nı çikolatadan yapıp müzeye sığdırdı
YEREL HABERLER En tatlı müze Bursa'da açıldı Tonlarca çikolatadan ...
Bursa’da pes dedirten olay Kucağında bebeğiyle kilometrelerce yol gitti
YEREL HABERLER Bursa’da pes dedirten olay Kucağında bebeğiyle ...
(Özel) Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu Aksaray malaklısı tek batında tanesi 5 bin lira olan 15 yavru dünyaya getirdi Köpeğin 15 yavru doğurduğunu gören gözlerine inanamadı
YEREL HABERLER (Özel) Köpeği tek seferde 'servet' doğurdu Aksaray ...
Şampiyon safkan Arap atlarının tayları, Karacabey'de yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Şampiyon safkan Arap atlarının tayları, Karacabey'de ...
24 saat çalışan işçiye 4 saat mola Yargıtay’dan ‘mola’ kararı
YEREL HABERLER 24 saat çalışan işçiye 4 saat mola Yargıtay’dan ...
Tatil yolunda kaza: Motosikletli genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tatil yolunda kaza: Motosikletli genç hayatını ...
İki arkadaş, virajda motosikletleriyle kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER İki arkadaş, virajda motosikletleriyle kaza yaptı: 1 ...
Pompalı tüfekle babasını vurdu
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle babasını vurdu
Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın girişimci organik kadın pedi üretti Üniversite yıllarında araştırma yapan kadın girişimci bambu kumaştan kanserojen madde bulundurmayan organik yıkanabilir kadın pedi üretti
YEREL HABERLER Kadınların özel günlerine organik çözüm Kadın ...
Temizlik işçisi babasını pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Temizlik işçisi babasını pompalı tüfekle vurdu
Mudanya Esnaf Kefâlet'te "Tahammül" dönemi
YEREL HABERLER Mudanya Esnaf Kefâlet'te "Tahammül" dönemi