İnegöl’de sirk rüzgarı

İnegöl Belediyesi’nin Yıldızların Altın Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Yetenek Sirkiniz’ sirk gösterisi ile kukla gösterisi, başta minikler olmak üzere programa katılan herkese eğlence dolu anlar yaşattı.

İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. 03 Temmuz15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve içerisinde; konserler, tiyatro, sirk gösterileri, çocuk tiyatroları, sergiler, sinema günleri ile daha pek çok farklı etkinliğin yer aldığı “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” İnegöl’ün yaz gecelerine renk katıyor.

Geçtiğimiz hafta Irmak Arıcı konseri ile başlayıp ardından Ziyafet Sofrası tiyatro gösterisiyle devam eden etkinlikler kapsamında “Yetenek Sirkiniz” sirk gösterisi İnegöllülerle buluştu. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda yapılan gösteriye, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Pandemi tedbirlerine uyularak sınırlı sayıda kişinin girebildiği alanda sosyal mesafeli şekilde oturumlar yapılıyor.

İki bölümden oluşan gösterinin ilk 45 dakikalık bölümünde Ünlü Vantrolog ve Kukla Sanatçısı Abdullah Beyaztaş sahne aldı. Kukla gösterileriyle mest eden Beyaztaş, geceye renk kattı. Programın ikinci bölümünde ise Yetenek Sizsiniz programıyla ünlenen Cambaz Mithat, birbirinden şaşırtıcı şovlarıyla seyirciye heyecan yaşattı. Programda; ateş şov, jonglör, tek teker bisiklet, yılan şov ve daha birçok farklı gösteri yer alırken, hem minikler hem yetişkinler gösteriler sırasında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gösterilere Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle beraber katıldı. Burada konuklara hitaben kısa bir selamlama konuşması da yapan Başkan Alper Taban, “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerimiz sürüyor. Ben gecemize renk katan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Programlarımız devam edecek. Tüm ilçe halkımızı bekliyoruz” dedi.

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