İnegöl’de sirk rüzgarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl’de sirk rüzgarı

İHA

İnegöl’de sirk rüzgarı

İnegöl Belediyesi’nin Yıldızların Altın Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Yetenek Sirkiniz’ sirk gösterisi ile kukla gösterisi, başta minikler olmak üzere programa katılan herkese eğlence dolu anlar yaşattı.
İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. 03 Temmuz15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve içerisinde; konserler, tiyatro, sirk gösterileri, çocuk tiyatroları, sergiler, sinema günleri ile daha pek çok farklı etkinliğin yer aldığı “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinlikleri” İnegöl’ün yaz gecelerine renk katıyor.
Geçtiğimiz hafta Irmak Arıcı konseri ile başlayıp ardından Ziyafet Sofrası tiyatro gösterisiyle devam eden etkinlikler kapsamında “Yetenek Sirkiniz” sirk gösterisi İnegöllülerle buluştu. Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda yapılan gösteriye, ilçe halkının ilgisi yoğun oldu. Pandemi tedbirlerine uyularak sınırlı sayıda kişinin girebildiği alanda sosyal mesafeli şekilde oturumlar yapılıyor.
İki bölümden oluşan gösterinin ilk 45 dakikalık bölümünde Ünlü Vantrolog ve Kukla Sanatçısı Abdullah Beyaztaş sahne aldı. Kukla gösterileriyle mest eden Beyaztaş, geceye renk kattı. Programın ikinci bölümünde ise Yetenek Sizsiniz programıyla ünlenen Cambaz Mithat, birbirinden şaşırtıcı şovlarıyla seyirciye heyecan yaşattı. Programda; ateş şov, jonglör, tek teker bisiklet, yılan şov ve daha birçok farklı gösteri yer alırken, hem minikler hem yetişkinler gösteriler sırasında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Gösterilere Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle beraber katıldı. Burada konuklara hitaben kısa bir selamlama konuşması da yapan Başkan Alper Taban, “Yıldızların Altında Açık Hava Kültür Sanat Etkinliklerimiz sürüyor. Ben gecemize renk katan değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Programlarımız devam edecek. Tüm ilçe halkımızı bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüferli çocuklara açık havada tiyatro
YEREL HABERLER Nilüferli çocuklara açık havada tiyatro
Gölyazı Çiçek Şenliği’ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Gölyazı Çiçek Şenliği’ne büyük ilgi
(Özel) Kurbanlık düve spor tesisine girdi Kaçan kurbanlık düveyi yakalamak için yardım ettiği adama kırılmasın diye 12 bin liralık cep telefonunu veren genç, düvenin gerçek sahibi ortaya çıkınca cep telefonunu verdiği adamın peşine düştü
YEREL HABERLER (Özel) Kurbanlık düve spor tesisine girdi Kaçan ...
Göğüs kafesindeki çukurluk, solunumu ve kalbi zor durumda bırakabilir
YEREL HABERLER Göğüs kafesindeki çukurluk, solunumu ve kalbi zor ...
Yargıtay’dan emsal miras kararı Miras bekleyen ikinci derece akrabalara kötü haber
YEREL HABERLER Yargıtay’dan emsal miras kararı Miras bekleyen ikinci ...
İzlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı Boğazına şeker kaçan çocuk ölmek üzereyken kuaförün müdahalesiyle hayata tutundu Ölmek üzere olan çocuğunun kurtulduğunu gören anne sevinçten bayıldı
YEREL HABERLER İzlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere ...
Bursa’da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı
YEREL HABERLER Bursa’da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı
Bursa’da bisikletle seyir halindeyken otomobil çarptı, karşı şeride uçarak ağır yaralandı Bursa’da otomobil ile bisiklet çarpıştı, bisiklet sürücüsü ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da bisikletle seyir halindeyken otomobil ...
Bursa’da eğlence uğruna çalılıkları yaktılar Bursa’da yanlış atılan havai fişekler çalılık alana düşünce korku dolu anlar yaşandı
YEREL HABERLER Bursa’da eğlence uğruna çalılıkları yaktılar Bursa’da ...
Karacabey’de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar yandı
YEREL HABERLER Karacabey’de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar ...
Bursa sokakları sanatla şenleniyor
YEREL HABERLER Bursa sokakları sanatla şenleniyor
Orman emvali deposundaki kazada 1 işçi öldü
YEREL HABERLER Orman emvali deposundaki kazada 1 işçi öldü
Orman deposunda kahreden ölüm
YEREL HABERLER Orman deposunda kahreden ölüm
Eren Güler: “Bursaspor armasına yakışır mücadelemizi vereceğiz”
YEREL HABERLER Eren Güler: “Bursaspor armasına yakışır mücadelemizi ...
Aslan ailesinde yavru sevinci Kükreyen yavru aslan belediye başkanını böyle korkuttu
YEREL HABERLER Aslan ailesinde yavru sevinci Kükreyen yavru aslan ...
Eğitim-Bir-Sen Srebrenitsa Katliamı’nı unutmadı
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen Srebrenitsa Katliamı’nı unutmadı
Maratonun kazanan fotoğrafları belirlendi
YEREL HABERLER Maratonun kazanan fotoğrafları belirlendi
500 yıllık tarihi kapalı çarşıda korkutan yangın Kraliçe Elizabeth'in geldiği Koza Han'da yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi Alışverişe gelen vatandaşların panikle kaçtığı anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER 500 yıllık tarihi kapalı çarşıda korkutan ...
Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında
YEREL HABERLER Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı (YENİDEN)
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent ...
Ahmet Çağrı Güney, Bursaspor’a geri döndü
YEREL HABERLER Ahmet Çağrı Güney, Bursaspor’a geri döndü
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları moralli devam ediyor Mustafa Er ve Pablo Martin Batala sahaya indi
YEREL HABERLER Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları moralli devam ...
Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde 'yavru' sevinci
YEREL HABERLER Bursa'da hayvanat bahçesindeki aslan ailesinde ...
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent Zoroğlu ile anlaştı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Levent ...