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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var

İHA

Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var

İhracatta elde edilen rekorların iş dünyasının özverili çabalarıyla gerçekleştiğini belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Şubelerimiz özelinde Bursa’nın kalkınmamıza katkısı, çok büyük” dedi. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker de “Genel Merkez’imizin destekleriyle fark ortaya koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.
OcakHaziran 2021 ihracat verilerini değerlendiren Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, şubeler özelinde Bursa’nın ihracat rekorlarının elde edilmesinde ciddi katkılarının olduğunu dile getirdi. TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker de Genel Merkez’in destekleriyle önümüzdeki süreçte kentin daha fazla öne çıkması için ses getirecek çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Bursa’nın sanayisi ve ticareti ile yeni dönemde potansiyelinin artırılması gerektiğini kaydeden TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bursa, bölgesel kalkınmada çok önemli bir kent pozisyonunda. Yıllık 26 milyar Dolar dış ticaret hacmine sahip olan ve ülkemizin en çok ihracat yapan firma sayısı bakımında ikinci sırada yer alan Bursa’nın bu yıl 6 aylık performansına baktığımızda geçen yıla göre yüzde 30’a yakın artışla 8 milyar dolarlık ihracat yaptığını görüyoruz. Pandemi, kurlarda istikrarsızlık, lojistik ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara karşın sanayinin lokomotifi Bursa’nın başarısı, genel tabloda çok etkili olmuştur. 60’ın üzerinde sektördeki 800’den fazla üyesi ile ülke ekonomisine yön veren TÜGİAD, Bursa şubesi üyelerinin ihracatta elde ettiği başarılarla ayrıca gurur duymaktadır. Özellikle tekstil ve otomotiv sektöründe çok başarılı üyeleri bünyesinde barındıran Bursa Şubesi, Ahmet Parseker Başkanlığında başarı ivmesini daha da yükseltecek ve kentin ekonomik kalkınmasında kilit rol üstlenecektir. Biz de TÜGİAD Genel Merkez olarak bu yöndeki tüm çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.
50 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği Bursa’nın, ürettiğinin yarısına yakınını ihraç ettiğine dikkati çeken TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Parseker de “İhracata dayalı büyüme stratejisinin en önemli ayaklarından biri olan Bursa, küresel ticarette oyun kurallarının A’dan Z’ye değiştiği bir dönemde kritik konumda. Yüksek teknolojiyi devreye alacak, inovasyon ve ArGe’nin ön planda olduğu adımlar atılmaya devam ettikçe Bursa için başarı çıtası daha da yükselecektir. Genel Merkezimizin her geçen gün artan destekleriyle TÜGİAD Bursa da kalkınmaya giden bu yolda çok önemli bir sivil toplum kuruluşu konumundadır. Tekstil ve otomotiv başta olmak üzere oluşturma aşamasına geldiğimiz sektörel komiteler ile kentimizin ekonomi gündemine damga vurmayı hedefliyoruz. 6 aylık veriler ışığında yılın ikinci yarısın da üyelerimiz, kentimiz ve ülkemiz için çok daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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