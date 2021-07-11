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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Er: “Yüzde 100 konsantre olacaksınız”

İHA

Mustafa Er: “Yüzde 100 konsantre olacaksınız”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Afyon’da devam eden kamp çalışmalarında futbolcularını uyardı. Genç çalıştırıcı, takımından yüzde 100 konsantrasyon istedi.
Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er, futbolcularına önemli uyarılarda bulundu. Sabah antrenmanında oyuncuları ile 15 dakika süren toplantı gerçekleştiren 41 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:
“Hareketli olacaksınız. Durmak yok. Çabuk oynamak önemli. Bunları yaparken pas isabet oranımızı da yüksek tutmalısınız. Topu kaybedince de oyundan kopmak yok. Yüzde 100 konsantre olacaksınız. Bakın 99 demiyorum, yüzde 100 diyorum. Gelişmek istiyorsanız bunları yapacaksınız. Devamlı konuşacaksınız. İletişimde kalacaksınız. Topu kaybedince sadece siz kaybetmiş olmuyorsunuz. Takım halinde ne yapmanız gerektiğini bilin. Tempoyu kaybetmememiz gerekiyor. Biz gelişmek zorundayız. Her anlamda bunu gerçekleştirmeliyiz.”
Saha ortasında yapılan toplantının ardından 1 saat süren çalışmalarda oyuncuların, Mustafa Er’in direktiflerine uyduğu gözlendi. Sıcak havada gerçekleşen idman sonrasında, futbolcular karpuz yiyerek seriledi.

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