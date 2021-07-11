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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mecliste Karacabey rüzgârı esti

İHA

Mecliste Karacabey rüzgârı esti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara’da TBMM’de gerçekleştirdiği görüşmelerde Karacabey’e dair çeşitli konuları bakanlarla birlikte ele aldı. AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan’ın da eşlik ettiği görüşmelerde, kenti ilgilendiren önemli konular istişare edildi.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ankara’da TBMM’de gerçekleştirdiği görüşmelerde Karacabey’e dair çeşitli konuları bakanlarla birlikte ele aldı. AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan’ın da eşlik ettiği görüşmelerde, kenti ilgilendiren önemli konular istişare edildi. Özkan, TBMM’de gerçekleştirdiği görüşmelerde; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşme imkânı buldu.
Özkan Ankara çıkarmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Seçimlerde ‘üç olsun, güçlü olsun’ demiştik. Bugün de bu sözün arkasındayız. Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve hükümet tarafından çeşitli yatırımların kente kazandırılması noktasında gayret gösteriyoruz. Bu anlamda kentimizde güzel adımlar atılıyor, atılmaya da devam edilecek. Gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ile kentimizi ilgilendiren çeşitli konuları sayın bakanlarımızla görüşme imkânı bulduk. Özellikle Tarım Bakanımız Sn. Pakdemirli ile takip ettiğimiz konular vardı, onlar için oldukça faydalı bir görüşme sağladık. Bunun yanında, pek çok konuyu da yine bakanlık düzeyinde ele alma imkânı bulduk. Ayrıca bu görüşmelerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekilimiz Sn. Efkan Ala, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekilimiz Sn. Hakan Çavuşoğlu ile Bursa Milletvekillerimiz Mustafa Esgin ve Refik Özen’e de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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