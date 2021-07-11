Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Teknik Direktör Mustafa Er sakatlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Teknik Direktör Mustafa Er sakatlandı

İHA

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Teknik Direktör Mustafa Er sakatlandı

Bursaspor’da Afyon kampı bugün yapılan antrenmanla devam etti. İdmanda yeşilbeyazlı oyuncularla aynı sahada boy gösteren Teknik Direktör Mustafa Er, bir pozisyonda sakatlık yaşadı. 41 yaşındaki teknik adama kulüp sağlık görevlileri müdahale etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde bugün gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Ardından tempolu koşular yapan yeşilbeyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Oynanan karşılaşmada takımda yer alan Teknik Direktör Mustafa Er, sakatlık yaşadı. 41 yaşındaki teknik adam kayarak girdiği bir pozisyon sonrası sağ ayağında ağrılar hissetti. Doktorların müdahale ettiği Mustafa Er’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavileri devam ederken Tuğbey Akgün, Eren Güler ve Ahmet Furkan Özcan takımdan ayrı çalıştı. Hafif sakatlıkları olan Vefa Temel, Ozan İsmail Koç ve Tayfun Bebek antrenmanda yer almadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Srebrenitsa acısı hala taptaze
YEREL HABERLER Srebrenitsa acısı hala taptaze
Başkan Dündar: "Siyaset üstü yoktur, şehrin siyaseti vardır"
YEREL HABERLER Başkan Dündar: "Siyaset üstü yoktur, şehrin siyaseti ...
Mecliste Karacabey rüzgârı esti
YEREL HABERLER Mecliste Karacabey rüzgârı esti
Bursa Büyükşehir Belediyespor´da ilk imza Fatih Eren Uğur´dan
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyespor´da ilk imza Fatih Eren ...
Tatil köyü değil, okul bahçesi
YEREL HABERLER Tatil köyü değil, okul bahçesi
Bulgaristan seçimleri için oy verme işlemi başladı
YEREL HABERLER Bulgaristan seçimleri için oy verme işlemi başladı
Mustafa Er: “Yüzde 100 konsantre olacaksınız”
YEREL HABERLER Mustafa Er: “Yüzde 100 konsantre olacaksınız”
Tuğbey Akgün: “En büyük hayalim Manchester United”
YEREL HABERLER Tuğbey Akgün: “En büyük hayalim Manchester United”
Bursa'da Bülent Ersoy konseri
YEREL HABERLER Bursa'da Bülent Ersoy konseri
Korona virüsle mücadelede Bursa Uludağ Üniversitesi'nin katkısı devam ediyor
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadelede Bursa Uludağ ...
İnegöl’de bayram öncesi sıkı denetimler
YEREL HABERLER İnegöl’de bayram öncesi sıkı denetimler
Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var
YEREL HABERLER Bursa'nın ihracat başarısında TÜGİAD'ın imzası var
Nilüferli çocuklara açık havada tiyatro
YEREL HABERLER Nilüferli çocuklara açık havada tiyatro
İnegöl’de sirk rüzgarı
YEREL HABERLER İnegöl’de sirk rüzgarı
Gölyazı Çiçek Şenliği’ne büyük ilgi
YEREL HABERLER Gölyazı Çiçek Şenliği’ne büyük ilgi
(Özel) Kurbanlık düve spor tesisine girdi Kaçan kurbanlık düveyi yakalamak için yardım ettiği adama kırılmasın diye 12 bin liralık cep telefonunu veren genç, düvenin gerçek sahibi ortaya çıkınca cep telefonunu verdiği adamın peşine düştü
YEREL HABERLER (Özel) Kurbanlık düve spor tesisine girdi Kaçan ...
Göğüs kafesindeki çukurluk, solunumu ve kalbi zor durumda bırakabilir
YEREL HABERLER Göğüs kafesindeki çukurluk, solunumu ve kalbi zor ...
Yargıtay’dan emsal miras kararı Miras bekleyen ikinci derece akrabalara kötü haber
YEREL HABERLER Yargıtay’dan emsal miras kararı Miras bekleyen ikinci ...
İzlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı Boğazına şeker kaçan çocuk ölmek üzereyken kuaförün müdahalesiyle hayata tutundu Ölmek üzere olan çocuğunun kurtulduğunu gören anne sevinçten bayıldı
YEREL HABERLER İzlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere ...
Bursa’da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı
YEREL HABERLER Bursa’da alkollü sürücü çöp toplayıcısına çarptı
Bursa’da bisikletle seyir halindeyken otomobil çarptı, karşı şeride uçarak ağır yaralandı Bursa’da otomobil ile bisiklet çarpıştı, bisiklet sürücüsü ağır yaralı
YEREL HABERLER Bursa’da bisikletle seyir halindeyken otomobil ...
Bursa’da eğlence uğruna çalılıkları yaktılar Bursa’da yanlış atılan havai fişekler çalılık alana düşünce korku dolu anlar yaşandı
YEREL HABERLER Bursa’da eğlence uğruna çalılıkları yaktılar Bursa’da ...
Karacabey’de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar yandı
YEREL HABERLER Karacabey’de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar ...
Bursa sokakları sanatla şenleniyor
YEREL HABERLER Bursa sokakları sanatla şenleniyor