Bulgaristan göçmenleri sandık başında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlar, Bulgaristan'da yapılan genel seçimler için sandık başına gitti.

İnegöl’de ikamet eden ve çifte vatandaşlığı bulunan Bulgaristan göçmenleri için Akhisar İlkokulu ile Yenice Perihan Coşkun İlkokulunda sandık kuruldu. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı memurlarının görevlendirildiği okula giden vatandaşlar, devletin verdiği kimliklerle oylarını kullandılar. Saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 20.00'de son bulacak.

Bulgaristan’da yapılan parlamento seçimlerinde 6 milyon 790 kayıtlı seçmen sandık başına giderek 240 milletvekilini belirleyecek. Bulgaristan’ın 46. dönem parlamentosu için 22 siyasi parti ve koalisyon adaylarını belirledi. Bu seçimde yurt içinde ve yurt dışında kurulan büyük seçim yerlerinde de ilk kez makineyle oy kullanılabilecek. Bulgaristan dışında 68 ülkede 782 seçim merkezi kurulurken, Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşları 122 noktada oy kullanabilecek. Bu sandıkların 2’si İnegöl’de olmak üzere 27’si Bursa’da kuruldu.

Oy kullanmak için gelen vatandaşlara yardımcı olan Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALGÖÇ) İnegöl Şubesi Başkanı Ertan Başdere, “4 Nisan’da yapılan seçimlerde hükümet kurulamamasından dolayı seçimlerin tekrarlanmasına karar verilmişti. Bugün de İnegöl’ümüzde Akhisar ve Yeniceköy mahallelerinde 2 sandık kuruldu. Soydaşlarımız sandık başına giderek demokratik haklarını kullanıyorlar. Bizde bu konuda BALGÖÇ olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oy kullanmaya gelen soydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnegöl’de 5 bine yakın çifte vatandaş söz konusu. Bir kısmı Bulgaristan’da oy kullanmak üzere gittiler. Bu anlamda bin 500 civarında çifte vatandaşın bugün İnegöl’de oy kullanmasını bekliyoruz. Sabah saatlerinde yoğunluk var ama öğleden sonra özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun artmasını bekliyoruz” dedi.

Oyunu kullanmaya gelenler ise, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için geldik. Seçimin herkese hayırlı olmasını diliyoruz” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.