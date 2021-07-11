En tatlı müze Bursa'da açıldı Tonlarca çikolatadan Bursa'nın tarihi mekanlarını inşaa etti Figürlerinden duvarlarına kadar gerçek çikolatadan yapılan müzede çikolata tarihine tatlı yolculuk 600 yıllık İnkaya Çınarı'nı çikolatadan yapıp müzeye sığdırdı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde açılan figürlerinden duvarlarına kadar gerçek çikolatadan yapılan müze vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bursa Çikolata Müzesi, kakao ve çikolatanın 5 bin yıllık geçmişine yolculuk yaptırırken, baş döndüren dizaynı ve tasarımıyla kendine hayran bırakıyor. Müzede Bursa'nın tarihi mekanlarının minyatürleri sergilenirken her eserde 10 tona yakın çikolata kullanıldı. Müzenin içerisine 600 yıllık geçmişi bulunan tarihi inkaya çınarını sığdıran Alihan Yiğit bu eserde 30 ton çikolata kullanıldığını ifade etti.

Bursa’da farklı sektörlerde hizmet veren ve gittiği bir gezi esnasında görüp daha gelişmiş bir tesis olarak, Bursa’ya farklı bir değer kazandırmak için yola çıkan genç girişimci Alihan Yiğit, Bursa'nın tarihi mekanlarının çikolatadan minyatürlerini yapıp yine duvarından figürlerine kadar gerçek çikolatadan yaptığı müzede bir araya topladı. Vatandaşların duvarlarını ısırmamak için kendilerini zor tuttuğu müze büyük ilgi gördü. Bursa’da farklı sektörlerde yıllardır hizmet verdiklerini anlatan Alihan Yiğit, "2021 yılı itibariyle Bursa’mıza çikolata müzesi açmaya, değer kazandırmaya karar verdik. Daha önce yapılmış olan bir müzeyi ziyaret ettiğimizde bunu daha fazla geliştirip, gerçek çikolatadan yapabiliriz diye düşündük. Diğer sektörlerdeki ortaklarımızla birlikte karar verip 1 Ocak itibariyle faaliyetlerimize başladık” ifadelerini kullandı.



Her eser 810 ton çikolata kullanılarak inşa edildi

Müzenin tamamında gerçek çikolata kullanıldığını aktaran Yiğit, “Çikolata müzesinin Türkiye’de yapılmış farklı örnekleri var. Bu müzelerde eserlerin büyük kısmı gerçek çikolatadan değil. Bizim eserlerimizin tamamının yapımında gerçek Belçika çikolatası kullanıldı. Eserlere ortalama 8 ile 10 ton arasında çikolata kullanıldı. Ara bölme duvarlarına varıncaya dek çikolatayla kapladık. Biz müzeyi geliştirip büyüterek yapmak istedik ve böyle yola çıktık. Bizi özel kılan Bursa’ya ait olmamız. Bursa’nın eserlerinin ve değerlerinin olması. Dışarıdan herhangi bir eser yok. Irgandı köprüsü, tarihi İnkaya çınarı, Ulu Cami gibi eserlerin 1/10 ölçüde gerçek çikolatadan yaptık. Biz aslında Bursa’ya bir eser kazandırdık” dedi.



Tamamen doğal ve el yapımı olması en özel yanı

Piyasada satılan çikolataların büyük kısmında şeker ve palm yağının olduğunu, yoğunlaştırmak için gıda maddeleri eklendiğini aktaran genç girişimci Alihan Yiğit, “Bizim çikolatanın birçok özelliği var. Bunlardan bazıları Belçika çikolatası olması, el yapımı olması, içeriğinde şeker ve palm yağı olmaması. Müzemizin en özel alanı ise Tarihi İnkaya Çınarı. Yapımı çok uzun sürdü ve büyük emek verildi. Girişten itibaren tüm müzeye uzanan dalları, gövdesi onu en özel yapıyor. İçeride birçok ünlünün çikolatadan yapılmış resmi sergileniyor. Hepsinin ortak özelliği ise ya Bursa’da doğmuş olmaları yada Bursa’ya kalite anlamında hizmet etmiş olmaları. Bizlerde bu değerleri çikolatadan resmederek müzemizde sergiliyoruz” diye konuştu.

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