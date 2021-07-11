Bisiklet tutkunları Gürsu’nun doğasında yarıştı

Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı bisiklet ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi.

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi, Gürsu İlçe Spor Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Aroma’nın destekleriyle düzenlenen “Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı”na 326 bisikletçi katıldı. Yarışmacılar, 24 kilometrelik zorlu parkurda düzenlenen yarışı, büyük efor sarf ederek, bir buçuk saatte tamamladı. Yıldız, gençler, elitler ve master kategorilerinde düzenlenen yarışta, tüm kategorilerde dereceye giren yarışmacılara, kupa, madalya ve para ödülü verildi.

Gürsu’nun tarihi girişinde, Aroma Fabrikası önünden, anıt çınarlarıyla çevrili yoldan başlayarak Ericek Adrenalin Park’ta son bulan yarışta, bisikletçiler Gürsu’nun doğal güzellikleri eşliğinde yarıştı.

“Gençlerimizin coşkusunu gördükçe bu tür etkinlikleri gerçekleştirme yönündeki motivasyonumuz daha da artıyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve onların spor yapma imkanlarını arttırmak yönünde hizmetler yapıyoruz. Bisiklet sporuna gönül vermiş gençlerimizle biraraya gelerek, hem ilçemizin doğal güzelliklerinin keyfini birlikte çıkarmak hem de sağlıklı yaşam için sporun önemini vurgulamak istedik. Bisiklet sporunu severek yapan gençlerimizi de destekleyerek Belediyemiz çatısı altında etkinlikler yapmaya teşvik ediyoruz. Gençlerimizin yatkın oldukları spor dallarında spor yapabilmeleri yönünde her türlü imkanı sunabilmek için çalışıyoruz. Bu yolda bizden desteklerini esirgemeyerek etkinliğimize sponsor olan Aroma Firma’mızın yetkililerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sokak basketbol turnuvamızda da gençlerimizin heyecanını paylaşacağız” dedi.

Gürsu Adrenalin Park Aroma Bisiklet Tırmanma Yarışı, Gürsu Adrenalin Park’ta düzenlenen ödül töreninin ardından gerçekleştirilen konserle son buldu.

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