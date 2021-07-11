Sevilen iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

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Bursaspor'da çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Hasan Gülayan, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören Hasan Gülayan 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bursa Ulu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski Bakan Faruk Çelik, çok sayıda milletvekili, iş adamı ve sevenleri katıldı. Gülayan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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