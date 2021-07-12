Kendisine bıçak çeken kişiyi kelepçeleyerek ile etkisiz hale getirdi

Bursa’da meydana gelen ilginç olayda kendisine bıçak çeken şahsı kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi.



Olay Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana geldi. İddiya göre akli dengesi yerinde olmayan şahıs çevrede bulunan bir vatandaşa bıçak çekti. Vatandaş bıçak çeken kişiyi ellerine kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Çevrekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bıçak çeken şahsı kelepçeleyip vatandaşı da ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili tahtikat başlatıldı.



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