Bursa’da gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde, paten süren beş genç, halk otobüsünün arka tarafına tutunarak seyahat ettiler.

Yoldan geçenler tarafından kayıt altına alınan gençlerin tehlikeli yolculukları, şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadan son buldu.

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