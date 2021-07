Rahvan at yarışları nefes kesti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel spor dallarının yaşatılması maksadıyla Ürünlü Atlı Spor Tesisinde düzenlendiği rahvan at yarışları adeta nefesleri kesti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Bursa Rahvan ve Yarış Atı Binicileri Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle düzenlenen rahvan binicilik müsabakaları Ürünlü’de yapıldı. Konya, İzmir, Ankara, Aydın, Kütahya, Erzurum, Bursa, Samsun, Denizli ve Balıkesir’den yoğun katılımın olduğu yarışları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Milletvekili ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral ile çok sayıda sporsever izledi. İthal A, ithal b, üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde yapılan yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu.

Küçük orta kategorisinde yapılan yarışlara özellikle protokolün ilgisi daha büyük oldu. Bu kategoride yarışan Kafkas isimli atın sahibi olan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyüktataman bu yarışı nefesini tutarak izledi. Binici Okan Demir, Büyükataman’ın Kafkas isimli atıyla birinciliği elde ederken, Salim İleri’nin atı ikinci ve Yücel Akkaya’nın atı da bu kategorinin üçüncüsü oldu. Ödül töreninde Büyükataman’a kupa ve madalyasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş verdi.

Gün boyu devam eden yarışlarda ithal a kategorisinde Fatih Ramazan’ın atı birinci, Erol Kaygısız’ın atı ikinci oldu. İthal b kategorisinin birincisi Burak Karaman’ın atı, ikincisi ise Abdurrahim Baranok’un atı oldu. Üçlü tayda at sahipleri Murat Kölemenoğlu birinci, Mehmet Başaran ikinci ve Resul Demir üçüncü oldu. Dörtlü tayda Doğan Efe birinciliği, Resul Demir ikinciliği ve Metehan Apaydın da üçüncülüğü aldı. Büyük ortada Yunus Arslan birinci, Mehmet Barut ikinci, Raşit Yılmaz üçüncü olurken, başaltı kategorisinde birinciliği Murat Kölemenoğlu, ikinciliği Adem Usluy ve üçüncülüğü de Erhan Çınar aldı. Baş kategorisinin şampiyonu Yunus Arslan olurken, Mustafa Dinçbaş ikinci ve Berna Bağcı’nın atı da üçüncü oldu. Yarışlarda dereceye giren at sahipleri ve sporculara madalya ve kupaları, Başkan Aktaş ve protokol mensupları tarafından verildi.

Aktaş, “Evet futbol geniş kitlelere hitap eden, yüksek reklam değeri olan bir branş ama cirit, ata binme, rahvan, güreş gibi ata sporları bizim olmazsa olmazımız. Burada genç kardeşlerimizi görmek beni çok mutlu etti. Bu organizasyonları genişleterek devam edeceğiz. Derece elde eden tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

