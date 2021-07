Team Umakit Avrupa ve Afrika şampiyonu

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT), Uluslararası EcoMarathon Road to 2050 Challenge Yarışması’nda ''Gelecekte Mobilite Nasıl Olmalı? '' konu başlığı altında hazırladıkları proje ile Avrupa ve Afrika Şampiyonluğu’nu kazandı. Genç mühendisler, elde ettikleri başarı ile 600’den fazla ekibin katıldığı yarışmada dünyanın en iyi üç ekibi arasına seçildi.

Yurt içinde Teknofest kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challange, Model Uydu Türkiye yarışmalarında; Yurt dışında ise Ecomarathon Europe yarışmasında boy gösteren Team UMAKIT her yıl aldığı ödüllerle istikrarlı bir başarı gösterirken yurt dışında da ülkemizi de gururla temsil ediyor. Yıl boyu süren yarışmalarda başarılarını sürdürülebilir kılmak için durmadan çalışan ekip şu an içinde bulundukları yaz tatilinde bile araçlarında geliştirmeler yapıyor ve teknolojiler geliştiriyor.

Kurulduğu ilk yıldan itibaren yenilenebilir ve alternatif enerjiler ile çalışan araçlar geliştirmeye odaklandıklarını aktaran, üretecekleri bilgi birikimi ile gelecek nesillere örnek olmayı,Türkiye’de katma değerli ve ileri teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeyi istediklerini vurgulayan UMAKİT Takım Kaptanı Adem Karaketir, “UMAKIT sadece bir yarışma takımı değil. Bizim için şampiyonluklardan daha önemli şeyler var; öğrenmek ve milli teknolojimize katkı sağlamak gibi... Topluluğa girdiğimiz andan itibaren gerek hocalarımızın destekleri gerekse kendi çabalarımız ile araçlarımız ve teknolojilerimiz hakkında hem teorik hem de pratik bilgileri öğrenmeye başlıyoruz. Bu birikim yıllar yılı devam ettikçe içeride bir teknoloji kültürü ve bir bakış açısı oluşuyor. Arkadaşlarımız bu yarışmada ‘Gelecekte Mobilite Nasıl Olmalı’ adlı bir kısa tanıtım filmi oluşturdular. Bizim geleceğe olan bakışımızı, bahsettiğim teknoloji kültürümüzü ve yeşil geleceğe olan inancımızı yansıttılar. Oldukça ses getiren, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çokça beğeni toplayan bir çalışma oldu, tekrar bir Avrupa Şampiyonluğu daha aldığımız için çok mutluyuz. Tabi bu şampiyonluklar bir ana şampiyonluğun parçası. Çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Desteklerinden ötürü başta aileleriniz olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve üniversite yönetimine, danışmanımız Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu’na ve bütün destekçilerimize teşekkür ederiz.”

