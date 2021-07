Kazada devrilen aracının altında can verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonete arkadan çarparak devrilen hafif ticarî aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza BursaAnkara yolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Ahmet Can Kıratlı (26) idaresindeki 34 JM 4284 plakalı hafif ticari araç, Trafik yoğunluğu sebebiyle yavaşlayan Fatih Bayramca'nın (40) kullandığı 16 ED 751 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan şiddetli şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticarî araç, kaldırım üzerine çıkarak devrildi. O sırada camdan fırlayan sürücü Ahmet Can Kıratlı, aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, aracı kaldırarak sürücüyü çıkardı. Olay yerine sevk edilen 112 ekibi, sürücünün öldüğünü tespit etti. Kaza sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.