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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan severlere ve hayvan satıcılarına eğitim

İHA

Hayvan severlere ve hayvan satıcılarına eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev ve süs hayvanları satışı yapan işletmeciler, çalışanlar ve hayvan severleri bilinçlendirmek maksadıyla verdiği eğitimlerden 195 kişi yararlandı. 40 kişi ev ve süs hayvanları satış sertifikası, 142 kişi ise yerel hayvan koruma görevlisi sertifikası almaya hak kazandı.
Pandemi süreci boyunca gönüllülerin desteği ve uzman ekiplerle birlikte sokak hayvanlarına yem dağıtımı yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ev ve süs hayvanları satışı yapanlar ile yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen hayvan severlere yönelik düzenli olarak eğitimler de veriyor. Pandemi sebebiyle 2020 yılında verilemeyen eğitimler, bu yıl Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 621 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden verildi. Eğitime katılanlar sertifikalarını, Bursa Hayvanat Bahçesi Eğitim Salonu’nda düzenlenen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker ve Mustafakemalpaşa Belediyesi eski Başkanı Sadi Kurtulan’ın elinden aldı.
Duyarlılık göstererek eğitimlere katılanları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hayvan haklarının korunmasının ve uygulanmasının gelişmişlik göstergesi olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi’ne verilen yetki ve görev gereğince, ev ve süs hayvanları satışı yapanlar ile yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen hayvan severlere her yıl düzenli olarak eğitim verildiğini belirten Başkan Aktaş, “Verilen eğitime 195 kişi iştirâk etti. 40 kişi ev ve süs hayvanları satış sertifikası ve 142 kişi ise yerel hayvan koruma görevlisi sertifikası ve almaya hak kazandı. Sertifika almaya hak kazanlara aynı zamanda yerel hayvan koruma görevli kartlarını da vereceğiz” dedi.
Bursa’da son yıllarda sokak hayvanlarına sahip çıkılması konusunda ciddi bilinç oluştuğunu ifade eden Başkan Aktaş, sayıları 1300’e ulaşan Büyükşehir Belediyesi gönüllülerinin bu süreçte önemli çalışmalar yaptığını dile getirdi. Toplumun her kesiminden katılımın olduğu gönüllülerin erzak dağıtımından vatandaşın farklı konularda bilgilendirilmesi gibi birçok alanda çalışma yaptığını anlatan Başkan Aktaş, “Sokak hayvanlarının ‘aman sokaklarda olmasınlar’ anlayışından artık insana verilen değer gibi sokak hayvanlarına da değer gösterildiği bir anlayışa kavuştuk. Elbette bizi şok eden, hayâl kırıklığı yaşatan haberler duyuyoruz. Ama genel anlamda bilinçlenme söz konusu. Bu konuda Meclis’te görüşmeler yapıldı ve yeni kararlar alındı. Eğitimlerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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