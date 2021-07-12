Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı

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Bursaspor’un bugünkü antremanında yeşilbeyazlı futbolcular, güç kuvvet çalışması yaptı. Sıcak havada gerçekleşen idmanda, oyuncuların oldukça zorlandığı, ancak büyük keyif aldığı gözlendi.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sahada kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Bu esnada futbolcuların oldukça zorlandığı ancak büyük de keyif aldığı gözlendi. Yeşilbeyazlılar son bölümde ise tempolu koşular yaptı. Bu arada sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi.

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