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Özkan’dan pazar yeri projesiyle ilgili asılsız iddialara karşı hodri meydan

İHA

Özkan’dan pazar yeri projesiyle ilgili asılsız iddialara karşı hodri meydan

Karacabey’de Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri için yapılan ankette, Karacabeylilerden yüzde 85 oranında ‘beğendim’ seçeneği çıkmasına rağmen, projeyle ilgili birtakım asılsız iddialara karşı Başkan Ali Özkan ‘hodri meydan’ dedi.
Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri için şehrin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan modern projeyle ilgili vatandaşların fikrinin alınması maksadıyla yapılan ankette, vatandaşlardan yüzde 85 oranında ‘beğendim’ seçeneği çıkmasına rağmen, projeyle ilgili birtakım asılsız iddialara karşı Başkan Özkan ‘hodri meydan’ dedi.
Vatandaş nezdinde projeye yüzde 99 destek olduğuna inandıklarını belirten Başkan Ali Özkan, projeye karşı olduğunu iddia eden insanlar için onların belirleyeceği ve tasvip edeceği bir anket şirketine anket yaptırmayı teklif etti.
“Karacabey'de ikiye bölünmek diye bir şey yok. Menfaatlerine ters düşen, bu işi siyasî rant olarak kullanmaya çalışan, tatlı su kurnazı siyasetçiler var” diyen Başkan Ali Özkan, “Bu projeyi, Karacabey’in geleceğini ilgilendiren çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Bazı muhalefet temsilcileri çıkıp projenin rant projesi olduğunu, bu proje yüzünden Karacabey’in ikiye bölündüğünü iddia etmiş. Hatta yapılan ankete de inanmayarak, hangi noter huzurunda yapıldığına dair ifadeler kullanmış. Halbuki kendilerinin projeyle ilgili yapılan ankette, kameralar önünde oy kullanırken görüntüleri var. İşte bunlar hep şov maksatlı açıklamalar. Karacabeylilerin tercihi, isteği belli. Bu tercih, yaptığımız anket çalışmasında da net bir şekilde ortaya çıktı. Birileri sadece konuşuyor. Bizse geçmişte hep ötelenen sorunları kökten çözmek için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Kimsenin ekmeğine, işine göz dikmiyoruz. Aksine herkesin ortak menfaatine bir çalışma ortaya koymaya gayret ediyoruz. Kent merkezinde yaşanan trafik sıkıntısına neşter vurmak ve bölgeye değer katmak amacıyla hazırladığımız pazar yeri projemizin bölgeye önemli bir değer katacağına inanıyoruz” dedi.
“Bir çıkar var evet. O da Karacabey halkının menfaatleri, Karacabey Belediyesi'nin geleceğini teminat altına almak” diyen Başkan Özkan, “Biz zaten Karacabey Belediyesi'nin, Karacabey'de yaşayan vatandaşların çıkarına olacak çalışmalar yapıyoruz. Karacabeylilerin refahını artıracak her türlü faaliyetin arkasında varız. İstanbul İzmir Otoyolunu bunun için Karacabey’den giriş ve çıkışlarının bu güzergâhtan olmasını destekledik. TEKNOSAB'ı bu yüzden destekliyoruz. Bu projenin, bölgemizin gayrimenkullerine ne kadar değer kazandırdığını halkımız yakından biliyor ve takdir ediyor. Biz, kazandırmaya geliyoruz kaybettirmeye değil, zenginleştirmeye geliyoruz fakirleştirmeye değil, modernleştirmeye geliyoruz gerileştirmeye değil. İlkelliğin yanında duranlarla, mezbeleliğin, enkaz edebiyatının yanında duranlarla; modern, büyük, müreffeh Karacabey'i kurma mücadelesi verenlerin çatışmasıdır bu. Biz her boyutuyla, alt yapısıyla, üst yapısıyla, otoparklarıyla, pazar alanlarıyla, spor alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, dört başı mamur Karacabey'i oluşturmak için geliyoruz. Evet, menfaat peşindeyiz ama Karacabey halkının menfaatinin peşindeyiz” ifadelerine yer verdi.

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