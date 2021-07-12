Yanan iş yerine geçmiş olsun ziyareti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihî çarşı ve hanlar bölgesinde meydana gelen yangında iş yeri zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tarihî Koza Han’ın taç kapısına bitişik bulunan dönerci büfesinde geçen cumartesi günü elektrik tesisatından çıkan yangında maddî hasar meydana gelmişti. Çarşı esnafı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülmüştü. Olayın hemen ardından, yangın sebebiyle maddî hasarın oluştuğu dükkân Osmangazi Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yangında zarar gören iş yerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Dükkân sahibi Salih Özgürler ve çalışanlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Dündar, belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

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