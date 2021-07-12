Yat limanı Güzelyalı’ya yakıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yat limanı Güzelyalı’ya yakıştı

İHA

Yat limanı Güzelyalı’ya yakıştı

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Güzelyalı Yat Limanı sil baştan yenilendi. Alt yapısından üst yapısına kadar tamamen modern bir görünüme kavuşan ve 24 saat güvenlik personeli ve kameralarla korunan yat limanı için Güzelyalı’ya değer kattı.
Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak ve yaz turizminden de hak ettiği payı almasını sağlamak maksadıyla Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki yaklaşık 115 kilometre deniz sahilinde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, Mudanya’ya değer katan bir projeye daha imza attı. Yapımı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından 2003 yılında tamamlanan Güzelyalı Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı’nın yat limanı kısmının devrini alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, limanı sil baştan yeniledi. Çalışmalar kapsamında limanın tamamı tel çitle çevrilerek alan güvenliği sağlandı, mendirek alanında kayalıklarda güvenliksiz şekilde bağlama yapan balıkçı tekneleri için sabit iskele yapıldı. Alan güvenliğinin sağlanması için 7/24 güvenlik personeli görevlendirilirken, alanın tamamını kapsar şekilde güvenlik kameraları yerleştirildi. Liman içerisinde güvenlik za’fiyeti oluşturan ve kullanıcıların ihtiyacını karşılamayan ışıklandırma direkleri ve sistemi tamamen yenilendi. Yangın söndürme sistemi ve kartlı pedestal (su ve elektrik sistemi) kurulurken, peyzaj düzenlemeleri de yapıldı.
Eski halinden eser yok
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güzelyalı Yat Limanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yaptıkları yatırımları kamuoyu ile paylaştı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bursa 4. Bölge Müdürü Yusuf Taşkan, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Meclis üyeleri ve ilçe teşkilatının da katıldığı inceleme gezisinde konuşan Başkan Aktaş, eski hali herkes tarafından bilinen limanın modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Limanda bulunan bütün teknelerle sözleşme imzalanarak, konaklamaların resmiyete bağlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “İdarî ofisten duş ünitelerine kadar yapılması gereken her çalışma yapıldı. Liman içerisine sıfırdan tonoz sistemi kuruldu. Liman temizliğinin sağlanması için sabit personel görevlendirildi. Hali hazırda balıkçı teknesi ve yat talepleri birlikte olacak şekilde 150 civarında bağlama talebi beklemede. Sözleşme önceliği devir öncesi hali hazırda liman içerisinde bulunan teknelere verildi. Sportif gelişimi destekleme amacıyla kürek takımına liman içerisinde yer tahsis edildi. İşletimi bize devredildiği tarihten bugüne yaklaşık 3 milyon TL değerinde yatırım yaptığımız Güzelyalı Yat Limanı’nın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Hizmetin siyaseti yok
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aynı zamanda Mudanya’nın da Karacabey, Yenişehir, İnegöl’ün, 17 ilçenin de belediye başkanı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, hizmet konusunda asla siyasi parti ayrımı yapmadıklarını vurguladı. İlçesi için derdi, heyecanı olan her sivil toplum kurulu ve belediye başkanı ile siyasi görüşü ne olursa olsun, el ele kol kola yürümekten gurur duyduğunu söyleyen Başkan Aktaş, “Farkı siyasi partilerden seçilmiş meclis üyelerimiz, başkanlarımız olabilir. Saygı duyarım. Neticede vatandaşın kanaati bizim için değerli ve kıymetli. Büyükşehir’in yetkisinde olan konular var, ilçe belediyesinin yetkisinde olan konular var. Yetkiniz dahilinde aldığınız sorumluluğu yerine getirmek durumundasınız. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde Recep Başkan’la Hasan Başkan vakti zamanında anlayarak buraya havuz yaptırmış. Büyükşehir Belediyesi de bugünün parasıyla 78 milyon lira harcamış. 2014’te başkan değişmiş. 2017 Kasım’da göreve geldim. Havuzla alakalı mahkeme süreci başlattılar. Bizzat konuştum da ‘yüzme havuzları para kazanmaz. Senede bu kadar gideri var. Böyle bir sürece girmeyelim’ diye. Sonuçta bütün yatırımı büyükşehir yapmasına rağmen hem havuzu devrettik hem de 700 bin TL civarında tazminata mahkum edildik. Sonuçta bu olay ‘hukuk zaferi’ diye ilan edildi. Bu hukuk zaferi değil, Mudanya’ya kötülüktür. Nihayetinde devrettik, aradan 2 yıl geçti havuzda hala tık yok. Mudanya’da yüzme havuzu eksik. Ama biz şimdi Mütareke İlkokulu bahçesine havuz yaptık. Çocuklarımız burada yüzme öğrenecek” diye konuştu.
Son 3,5 yılda Mudanya’ya 200 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Altyapı da üst yapıya her sıkıntıya anında müdahil olmaya çalışıyoruz. ‘Yok BUDO satılıyor’, ‘Müsilajı temizleyemediler’. Benim böyle muhabbetlerle geçirecek zamanım yok. İş yapmamız lazım. Algıyla şehir, ülke yönetilmez. Bizim derdimiz var. Her şey sorunsuz olsun istiyoruz. Güzelyalı’yla alakalı karar aldık, irade ortaya koyduk. Yılların sorunları var. Benim 1 metrekare bile yerim yok. Ben bu şehrin emanetini almışım. Aldığımız bu emanete sahip çıkmak adına sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Kararı açıkladık, ertesi gün ‘algı yapıyorlar’ dendi. 1/5000, 1/25000’lik planlarla ilgili kanun yetki vermiş. Binlerce insan oturuyor. Karanlığa küfretmek çare değil, bir ışık da sen yok. Meseleyi çözmek adına kendi yetkin dahilinde ne yapabilirsiniz ona bakın. Bu meseleleri çözmek için güçlü irade lazım. Biz yerel yöneticiyiz. Sıkıntı varsa çözmek için Büyükşehir Belediyesi olarak elimden gelen gayreti ortaya koyarım. Yaptıklarımız var, devam eden çalışmalarımız var, yapacaklarımız var. Bu çalışmalarımıza destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Aktaş, Mudanya programı kapsamında esnafla da görüşüp, bölgede devam eden yatırımları yerinde inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanan iş yerine geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Yanan iş yerine geçmiş olsun ziyareti
Dinmeyen acı Srebrenitsa Soykırım fotoğraflarla gözler önüne serildi
YEREL HABERLER Dinmeyen acı Srebrenitsa Soykırım fotoğraflarla ...
Özkan’dan pazar yeri projesiyle ilgili asılsız iddialara karşı hodri meydan
YEREL HABERLER Özkan’dan pazar yeri projesiyle ilgili asılsız ...
Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
YEREL HABERLER Bursasporlu futbolcular sınırları zorladı
Voleybolda Burhan Zorluer, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a imza attı
YEREL HABERLER Voleybolda Burhan Zorluer, Bursa Büyükşehir ...
Bursaspor'un genç savunmacısı Taha Altıkardeş: Vakıfköy'deki ortam hiçbir şeye değişilmez
YEREL HABERLER Bursaspor'un genç savunmacısı Taha Altıkardeş: ...
Yıldırım’a deprem gelmeden dönüşüm geldi Bursa’da kentsel dönüşüm için hak sahipler ile yüzde 100 anlaşma sağlandı
YEREL HABERLER Yıldırım’a deprem gelmeden dönüşüm geldi Bursa’da ...
Kamyonete arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyonete arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ...
Hayvan severlere ve hayvan satıcılarına eğitim
YEREL HABERLER Hayvan severlere ve hayvan satıcılarına eğitim
Kazada devrilen aracının altında can verdi
YEREL HABERLER Kazada devrilen aracının altında can verdi
Team Umakit Avrupa ve Afrika şampiyonu
YEREL HABERLER Team Umakit Avrupa ve Afrika şampiyonu
Kan şekerindeki ân- değişimler göz sinirlerini vuruyor
YEREL HABERLER Kan şekerindeki ân- değişimler göz sinirlerini ...
Rahvan at yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Rahvan at yarışları nefes kesti
Boğalar, kurban yakalama timinden kaçamadı
YEREL HABERLER Boğalar, kurban yakalama timinden kaçamadı
Burgazspor’da Erdem Karataş güven tazeledi
YEREL HABERLER Burgazspor’da Erdem Karataş güven tazeledi
İnegöllüler tabiatla buluştu
YEREL HABERLER İnegöllüler tabiatla buluştu
Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Konforlu ulaşım için
YEREL HABERLER Konforlu ulaşım için
Bir kripto para vurgunu iddiası daha 12 bin mağdur, 14 milyon dolar kayıp iddiası yargıya taşındı
YEREL HABERLER Bir kripto para vurgunu iddiası daha 12 bin mağdur, ...
Osmangazi’de hedef sağlıklı bir gelecek Başkan Dündar: “İlçemizdeki kaliteli sağlık hizmetlerinin sayısını arttırarak vatandaşlarımıza sağlıklı bir gelecek sunmak istiyoruz.”
YEREL HABERLER Osmangazi’de hedef sağlıklı bir gelecek Başkan ...
Danıştay’dan belediyelerdeki kadrolaşmada emsal karar Danıştay’dan belediyelere kötü haber Unvan değişikliği oyunu Danıştay’a takıldı
YEREL HABERLER Danıştay’dan belediyelerdeki kadrolaşmada emsal ...
(Özel) Unutulmaya yüz tutmuş altın değerindeki mesleği 10 günde öğretiyor İpek böceğinin ördüğü ipek kozaları yüzlerce yıllık tezgahta ipliğe dönüşüyor
YEREL HABERLER (Özel) Unutulmaya yüz tutmuş altın değerindeki ...
Bursa’da gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Bursa’da gençlerin patenle tehlikeli yolculuğu
Bursa’da yangın söndürmede ilginç yöntem Kepçe ile üzerine toprak atarak otomobil yangınını söndürmeye çalıştılar
YEREL HABERLER Bursa’da yangın söndürmede ilginç yöntem Kepçe ile ...