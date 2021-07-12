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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de karpuz şenliği

İHA

Karacabey’de karpuz şenliği

Bursa'nın Karacabey ilçesinde karpuz hasat şenliği yapıldı.
Taşlık Mahallesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önderliğinde gerçekleştirilen karpuz hasat şenliğine AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Karpuz hasat şenliğinin açılışında konuşan çiftçi Fatih Kaçar, yeni karpuz sezonunun bütün üreticilere, bütün çiftçilere ve Karacabey’e hayırlı olmasını istedi.
Karacabey’in tarım ve hayvancılığın başkenti olduğuna değinen Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta Bursa’da birinci sırada. Karacabey’imiz tarımda da önemli üretim değerlerine sahip. Türkiye’de üretilen salçalık domatesin yaklaşık yüzde 40’ı Karacabey’in verimli topraklarında üretiliyor. Gerek yut içinde gerekse yurt dışında piyasaya arz ediliyor. Bununla birlikte birçok tarımsal ürünümüz de burada Karacabeyli çiftçilerimiz tarafından yetiştiriliyor. Karacabey karpuzu, Adana Çukurova sezonundan sonra devreye giriyor. Türkiye’nin en kaliteli karpuzlarının yetiştirildiği yer Karacabey. Özellikle starbus karpuzunda rekor kırıyoruz. Vatandaşlarımızı, gazlı içeceklerin yerine bu tür kavun ve karpuz gibi insan sağlığına faydalı ürünlere yöneltmemiz lazım. Hem bu milletimizin daha sağlıklı yaşamasına vesile olacak hem de sağlık harcamalarının minimum seviyelere inmesini sağlayacak. Hem de bu güzel ürünlerin yetişmesini sağlayan üreticilerimize katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Bursa’nın tarımda Türkiye için bir değer olduğuna işaret eden Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, “Karacabey ürettiği karpuz miktarı olarak Türkiye’de çok önde olmasa da Adana Ceyhan karpuzundan hemen sonra ortaya çıktığı için fiyat olarak her sene iyi değere satılıyor. Çiftçilerimize güzel bir katkı da bulunuyor. Türkiye’de toplam karpuz üretimi 3,5 milyon ton civarında iken Karacabey’de 120 bin ton karpuz üretiliyor. Karacabey’de çok kaliteli karpuz üretimi yapılıyor. Karpuzu hasat ederken olgunlaşmasına dikkat edilmeli. Karpuz ham hasat edilirse, karpuzun içerisindeki lezzet ve aroma yeteri kadar oluşmuyor. Oluşmadığı içinde karpuzun görüntüsü, albenisi ve itibarı zedeleniyor” dedi.
Tarımın önemine değinen AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, “ Teknoloji her gün kendini yeniliyor. Son günlerde nano teknoloji, uzay teknolojisi gibi acayip değişiklikleri hep beraberce yaşadık. Ama bunların yanında tarım kıyamete kadar baki kalacak. Böyle bir sektörün en önemli merkezlerinden bir tanesi de Karacabey. Karpuz gibi önemli bir meyvenin, kaliteli bir şekilde de şehrimizde yetiştirilmesi bizi onurlandırıyor. Biz siyaset olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız” dedi.
Şenliğin hayırlı olmasını dileyen Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise, “Bu organizasyonu gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bugün denizi, gölü, ormanları ve çok kaliteli üretim yapılan ovasıyla Karacabey, hakikaten ülkemiz için vazgeçilmez ilçelerden biri. Böyle bir ilçede görev yapmış olmaktan fevkalade memnunun” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol mensupları ve davetliler tarlaya giderek, hasadına başlanılan karpuzların tadına baktılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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