Bursa için sıcaklık uyarısı

Bursa Valiliği, hava sıcaklığının 4 ila 6 derece artacağını bildirerek vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki bir haftalık süreçte ilimizde sıcaklıkların artmaya devam ederek hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden yüksek hava sıcaklıklarının oluşturabileceği (Güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) gibi olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, yaşlı ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Geçerlilik periyodu: 12/07/2021 16:00 16/07/2021 18:00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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