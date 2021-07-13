Ünlü tarihçi İlber Ortaylı İznik'te tarihi mekanları gezdi

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Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden Prof.Dr. ilber Ortaylı tarihi kent İznik’i ziyaret etti. Ünlü tarihçi, ilçenin tarihi mekanlarını uzun uzun inceledi. Daha sonra Kılıçaslan ve Atatürk Caddesinde bulunan antikacı ve sanat atölyelerini gezdi.

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