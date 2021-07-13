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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor, Afyon’da dayanıklılık çalışması yaptı

İHA

Bursaspor, Afyon’da dayanıklılık çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor’da idman programı ağırlaştı. Yeşilbeyazlılar, bugünkü antrenmanda da dayanıklılık çalıştı. Bursa ekibi günü, uzun süre sonra tek antrenmanla tamamladı.
Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, günün tek çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi.

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