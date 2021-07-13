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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köfteci Yusuf 200. şubesini açtı

İHA

Köfteci Yusuf 200. şubesini açtı

Köfteci Yusuf, pandemiye rağmen hizmet ağını 100 yeni şube ile genişleterek 200 şube sayısına ulaştı. 35 ilde 200 noktada 10 binden fazla çalışanı ile hizmet ağını genişleten Köfteci Yusuf, şube sayısının her geçen gün artacağının sinyalini verdi.
Başarı çıtasını günden güne yukarıya çeken Köfteci Yusuf, yeni şubeleriyle birlikte pandemi döneminde de ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü. Oluşturduğu iş stratejisiyle ekonominin durağanlaştığı pandemi döneminde dahi, 100 yeni şube yatırımıyla istihdama ve ekonomiye katkı sunan Köfteci Yusuf, 35 vilayette 200 noktada müşterilerin ulaşılabilirliğini kolaylaştırdı.
Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid19) pandemisine rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam eden Köfteci Yusuf, 200 şube sayısına ulaştı. Avrupa’nın en büyük köfte entegre tesisiyle, dünya markası restoran zincirleriyle rekabet eden Köfteci Yusuf, kaliteyi uygun fiyata sunan hizmet politikasıyla da rakiplerinin önüne geçti. İzmir Karşıyaka Girne Bulvarı’nda açılan 200’üncü şube ile bir basamağı daha geride bırakan Köfteci Yusuf, yeni yatırımlarının önünü açmak için çalışmalarına devam ediyor.
“Şube sayısının binlere ulaşmasını hedefliyoruz”
Köfteci Yusuf Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Akkaş, 25 yıllık başarı serüvenini değerlendirdiği açıklamasında, “Mutlu müşterilerimiz sayesinde 25 yılda artan sadece şube sayımız değil, birlikte ‘’Hoşgeldiniz’’ dediğimiz hayalleri ve inançlarıyla birbirine sıkıca bağlı, 10 bini aşkın, var gücüyle çalışan emektar personelimizdir. Köfteci Yusuf açtığı yeni 100 şubesi ve ekibine kattığı 3 bin 500 yeni personeliyle ilk günkü heyecanını korumaktadır. Gelecek dönemlerde 1000’lere ulaşmasını hedeflediğimiz şube sayımız ile birlikte binlerce kişiye daha istihdam sağlamak ve milyonlarca kişiye daha kolay ulaşılabilir olmanın inancındayız. Tüm ekibimizle yüksek inancı ve eşsiz azmiyle birlikte bu yeni döneme herkesten daha hazırdır. Bu motivasyonla Köfteci Yusuf’un başarısı katlanarak artmaktadır.” İfadelerini kullandı.
“Gelecek için kendimizi hazır hissediyoruz”
Müşteri alışkanlıklarının değiştiği ve belirsizlik ile değişimin daha da yüksek olduğu bir dönemin başladığına işaret eden Akkaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Biliyoruz biz buna hazırız çünkü Köfteci Yusuf çok esnek ve hızlı hareket edebilen bir şirkettir. Bunu pandemi döneminde al götüre ve paket servise en uygun ‘Ekmek arası Y’ konseptimizde görebilirsiniz. Gelecekte hangi durumla karşılaşırsak karşılaşalım, buna kendimizi hazır hissediyoruz. Çünkü müşteri alışkanlıklarına ve taleplerine en üst seviyede en iyi hizmeti verebilmek adına beynimizi ve hevesimizi besleyen bir şirketiz ve kulağımız hep misafirimizdedir.”
35 ilde 200 şube
Köfteci Yusuf, Bursa’da 34, İstanbul’da 58, Ankara’da 11, İzmir’de 20, Balıkesir’de 11, Samsun'da 7, Antalya'da 6, Aydın ve Yalova’da 4, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Kocaeli ve Muğla'da 4, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Ordu, Kırıkkale, Manisa, Sakarya ve Tekirdağ'da 2, Isparta, Çanakkale, Kütahya, Çankırı, Amasya, Burdur, Düzce, Edirne, Zonguldak, Aksaray, Uşak, Nevşehir ve Kırşehir'de birer tane olmak üzere toplam 200 noktada hizmet veriyor.

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