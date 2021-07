Osmangazi’nin her köşesinde ayrı hizmet Hüdavendigâr’a değer katan yatırım

Rutin belediyecilik hizmetleri dışında eğitim, sağlık, ulaşım ve spor gibi hayatın her alanına yaptığı yatırımlarla fark oluşturan Osmangazi Belediyesi, şehrin manevi değerlerine de sahip çıkıyor. Başkan Mustafa Dündar, “Hizmetlerimizde kurum ve insan hiçbir ayrım yapmadan, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Hüdavendigâr Mahallesi’nde hayırsever vatandaşların desteği ile inşa edilen Osmangazi Hüdavendigâr Camii’nin müştemilatlarının temeli, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katıldığı törenle atıldı. Osmangazi Hüdavendigar Camii bahçesindeki alana inşa edilecek olan şadırvan, abdestlik, tuvalet ve çay ocağının yer alacağı binanın beton döküm töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kurum ve insan ayrımı yapmaksızın ilçenin 136 mahallesinde kamusal olarak kullanılan her alana hizmet ettiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Osmangazi için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Yeni bir işin daha betonunu döküyoruz. Hüdavendigâr Mahallemiz’de de hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan caminin inşaatının büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Belediye olarak bizler de buraya katkı sağlıyoruz. Caminin çevre düzenlemesi, abdestlik, tuvaletler ve tesisat odası gibi müştemilatını biz yapıyoruz” dedi.

Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Osmangazi Hüdavendigar Camii’nin bahçesinde müştemilatlar için 500 metrekarelik alanda bir inşaat yapıldığını ifade eden Başkan Dündar, “Binanın alt katında abdestlik ve tuvaletler ile çok amaçlı bir salon bulunacak. Üst katında ise camiye gelen mahalle sakinlerinin buluşarak çayını, kahvesini içebileceği, sohbet edip birlikte vakit geçirebilecekleri güzel bir mekân yapılıyor. Ayrıca, cami bahçesinde 550 metrekarelik alanda çevre düzenleme, peyzaj ve Türk bahçesi yapılacak. Tuvaletleri, abdestlik ve şadırvanı, çay ocağı ve bahçe düzenlemesi ile camimiz için güzel bir mekân ortaya çıkmış olacak. Hüdavendigar Mahallemiz’e hayırlı olsun” diye konuştu.

Başkan Dündar, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Hüdavendigâr Osmangazi Camii inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

