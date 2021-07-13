İznik’e Sağlıklı Yaşam Merkezi

İznik sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Sağlıklı Yaşam Merkezi eski hastane alanında hızla yükseliyor.

Sağlık Bakanlığı’na yapılan girişimler ile ilçeye Sağlıklı Yaşam Merkezi kazandırdıklarını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yapının bünyesinde bir çok hizmeti barındıracağını dile getirdi. Eski Devlet Hastanesi alanında devam eden inşa çalışmalarını AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, AK Parti Bursa İl Yöneticisi Süleyman Son, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve yönetimi yerinde inceledi. Heyet çalışmalar hakkında İznik İlçe Sağlık Müdürü Levent Hekimoğlu’ndan bilgi aldı.

Sağlıklı Yaşam Merkezi bünyesinde kanser, erken teşhis, verem tarama, mamografi, diş kliniği ve fitness salonları bulunacak.

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